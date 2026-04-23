Conferința preoțească de primăvară la Cluj‑Napoca

În perioada 21 aprilie - 26 mai, în cele nouă protopopiate ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară conferințele preoțești de primăvară, cu tema generală „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în Anul omagial al pastorației familiei creștine.

Prima conferință de primăvară de anul acesta a avut loc marți, 21 aprilie, și i‑a reunit pe cei peste 200 de clerici din Protopopiatul Cluj‑Napoca și Protopopiatul Cluj I. Evenimentul s‑a desfășurat în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca.

Întâlnirea a fost precedată de o slujbă de Te Deum, săvârşită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Clujului, în paraclisul instituției de învățământ teologic, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a membrilor Permanenței Consiliului eparhial și a clericilor din cele două protopopiate.

În aula facultății, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței, le‑a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, prezentând tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”. Ierarhul a evidențiat faptul că temelia unei familii binecuvântate este viața trăită în Hristos și a îndemnat ca fiecare familie creștină să participe, duminică de duminică, la Sfânta Liturghie. De asemenea, a subliniat responsabilitatea preoților de a intensifica lucrarea misionară, pentru a‑i apropia pe membrii familiilor de viața liturgică a Bisericii.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc, în care a spus că rugăciunea reprezintă temelia și soluția tuturor încercărilor din viața de familie, amintind că „cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu” (Luca 18, 27).

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din anul acesta, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, a susţinut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: Rigoare sau relație?”. Părintele decan a evidențiat distanța tot mai accentuată dintre modelul ideal al familiei creștine și situațiile concrete întâlnite în viața pastorală, marcate de dificultăți precum lipsa timpului, deteriorarea comunicării și pierderea sensului vieții de familie: „Susținerea familiei creștine în contextul actual necesită nu doar reafirmarea valorilor tradiționale, ci și o prezență activă și responsabilă a slujitorilor Bisericii în viața concretă a comunității”.

Astfel, în cadrul prelegerii au fost abordate crizele concrete care afectează familia contemporană - lipsa timpului, ruptura comunicării și pierderea sensului -, dar și rănile mai puțin vizibile: rușinea, vinovăția și singurătatea trăită chiar în interiorul cuplului. În acest context, s‑a accentuat rolul preotului nu doar ca păstrător al rânduielii, ci ca prezență vie, capabilă să asculte, să înțeleagă și să nu abandoneze.

Conferința semestrială s‑a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Cluj‑Napoca - preotul Alexandru‑Constantin Ciui, protopopul de Cluj I - preotul Dan Hognogi, și pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie - directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.