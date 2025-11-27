Conferinţă preoţească în satul unde s‑a născut Sfântul Dumitru Stăniloae

Preoții din protopopiatele Brașov, Bran‑Zărnești și Prejmer‑Săcele au participat miercuri, 26 noiembrie, la conferinţa de toamnă organizată în Biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din localitatea Vlădeni, judeţul Braşov, satul unde s‑a născut Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrările conferinţei au fost prezidate de Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Înainte de începerea lucrărilor conferinţei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a săvârșit o slujbă de mulțumire şi a prezentat icoana relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae oferită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru biserica din Vlădeni, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica, eveniment desfăşurat în 4 octombrie 2025. După citirea actului de donație semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a rostit un cuvânt de evocare a Sfântului care i‑a fost îndrumător în parcursul de formare academică.

„Simţim o mare bucurie şi un sentiment puternic de recunoştinţă pentru faptul că ne aflăm în satul în care s‑a născut Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare profesor de Teologie Dogmatică pe care l‑a avut Biserica noastră. Aici se află şi o casă memorială, refăcută de Protopopiatul Bran‑Zărneşti, şi vom rândui şi săvârşirea unei Liturghii arhiereşti aici, cu o ocazie specială, pentru a‑l cinsti pe Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În acelaşi timp, aş dori să oferim acestei biserici al doilea hram, închinat celui care s‑a născut aici şi a devenit rectorul Academiei Teologice de la Sibiu şi care apoi a plecat la Bucureşti, tot prin rânduiala lui Dumnezeu. A întărit învăţământul teologic la Sibiu şi a plecat la Bucureşti, unde şi‑a definitivat lucrarea şi pregătirea sa profesională. Bucuria copleşitoare pe care o simţim ţine de faptul că este pentru prima dată pentru noi când am participat la trecerea în rândul Sfinţilor a unor personalităţi pe care le‑am cunoscut”, a subliniat ierarhul.

Cinstire şi recunoştinţă

Un cuvânt de bun‑venit a rostit pr. dr. Ioan Manea, protopopul de Bran‑Zărnești, mulţumind lui Dumnezeu pentru aceste momente binecuvântate.

„Ne‑am adunat cu toţii ca să‑i comemorăm pe Sfinţii Mărturisitori şi ne aflăm în biserica din satul în care s‑a născut şi a crescut Sfântul Dumitru Stăniloae. Un alt sfânt al Bisericii noastre, Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, este născut tot în Protopopiatul Bran‑Zărneşti, la Cristian. Nu putem decât să‑I mulţumim lui Dumnezeu pentru că, iată, răsar sfinţi din mijlocul neamului nostru şi din mijlocul fiecărui popor, aşa cum Dumnezeu binecuvântează”, a spus pr. dr. Ion Manea.

Au urmat lucrările conferinței pastoral‑misionare de toamnă, cu tema principală „Rolul și importanța duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”. Cele trei referate pregătite pentru conferinţă au fost susţinute de pr. dr. Dan Nicolae Obancea de la Parohia Săcele‑Turcheș I, Protopopiatul Prejmer‑Săcele, de pr. dr. Stelian Ioan Manolache de la Parohia Braşov‑Blumăna 5, Protopopiatul Brașov, şi de pr. Ionuț‑Adrian Pâtea de la Parohia Râşnov‑`Sfântul Nicolae”, Protopopiatul Bran‑Zărnești.

La finalul conferinței, preoții din cele trei protopopiate au vizitat casa natală a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, unde este amenajat un muzeu dedicat celui mai mare teolog ortodox din secolul al XX‑lea, devenit ocrotitor spiritual pentru toţi cei care îi aduc cinstire.