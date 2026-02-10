Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferința preoțească lunară în Protopopiatul Niculițel

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 10 Feb 2026

Sala de ședințe a Protopopiatului Niculițel din Episcopia Tulcii a găzduit luni, 9 februarie, prima conferință preoțească care se va desfășura de acum lunar pe parcursul întregului an 2026. La ședința prezidată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, au participat părintele protopop Gabriel Onea, precum și clerici ai Protopopiatului Niculițel.

În cuvântul de deschidere, Episcopul Tulcii a prezentat cadrul general de desfășurare al Anului omagial al pastorației familiei creștine 2026, subliniind rolul pe care familia îl are atât în Biserică, cât și în societatea de astăzi.

„Am participat astăzi la Protopopiatul Niculițel la această conferință preoțească lunară, iar un preot a prezentat un referat deosebit referitor la Anul omagial și Anul comemorativ 2026 și importanța lui pentru viața Bisericii Ortodoxe Române. Ne exprimăm speranța că, de astăzi înainte, frații preoți vor fi la înălțimea chemării lor, aceea de a fi buni păstori ai familiilor lor, precum și ai familiilor credincioșilor din parohiile încredințate lor, îndrumând poporul lui Dumnezeu pe calea poruncilor Sfintei Evanghelii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm de lucrul acesta și cu siguranță că celelalte teme care au fost discutate în cadrul conferinței, în ceea ce privește impulsionarea și intensificarea vieții bisericești misionare, filantropice, culturale, vor fi puse în practică, pentru a arăta că suntem slujitori ai lui Dumnezeu și ai semenilor noștri”, a explicat Preasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

Părintele protoiereu Gabriel Onea a subliniat, de asemenea, rolul femeii creștine în Biserică: „În prezentarea susținută în această ședință, legată de Anul comemorativ, am vorbit despre sfintele femei recent canonizate, precum și despre femeile de astăzi, credincioase Bisericii noastre”.

Părintele Marian Daniel Istrati, de la Parohia Măcin IV, a evidențiat aspectele principale din referatul prezentat în cadrul ședinței preoțești, intitulat: „Anul omagial al pastorației creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”: „În prima parte a conferinței pe care am susținut‑o astăzi în cadrul Protoieriei Niculițel, din județul Tulcea, am prezentat importanța pastorației familiei creștine în contextul actual. În cea de‑a doua parte, am încercat să prezint pe scurt viața fiecăreia dintre cele 16 femei cu viață sfântă, canonizate de curând de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”.

Totodată, clericii prezenți au expus activitatea pastorală oficiată în parohiile tulcene.

Pe marginea temei conferinței din această lună au fost formulate propuneri pentru îmbunătățirea și intensificarea mijloacelor pastorale privind familia creștină, precum și relațiile dintre părinți și copii, în contextul atâtor provocări contemporane. De asemenea, au fost abordate și alte probleme de ordin administrativ‑bisericesc și social‑misionar.

 

