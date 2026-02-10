Conferința preoțească lunară în Protopopiatul Niculițel

Sala de ședințe a Protopopiatului Niculițel din Episcopia Tulcii a găzduit luni, 9 februarie, prima conferință preoțească care se va desfășura de acum lunar pe parcursul întregului an 2026. La ședința prezidată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, au participat părintele protopop Gabriel Onea, precum și clerici ai Protopopiatului Niculițel.

În cuvântul de deschidere, Episcopul Tulcii a prezentat cadrul general de desfășurare al Anului omagial al pastorației familiei creștine 2026, subliniind rolul pe care familia îl are atât în Biserică, cât și în societatea de astăzi.

„Am participat astăzi la Protopopiatul Niculițel la această conferință preoțească lunară, iar un preot a prezentat un referat deosebit referitor la Anul omagial și Anul comemorativ 2026 și importanța lui pentru viața Bisericii Ortodoxe Române. Ne exprimăm speranța că, de astăzi înainte, frații preoți vor fi la înălțimea chemării lor, aceea de a fi buni păstori ai familiilor lor, precum și ai familiilor credincioșilor din parohiile încredințate lor, îndrumând poporul lui Dumnezeu pe calea poruncilor Sfintei Evanghelii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm de lucrul acesta și cu siguranță că celelalte teme care au fost discutate în cadrul conferinței, în ceea ce privește impulsionarea și intensificarea vieții bisericești misionare, filantropice, culturale, vor fi puse în practică, pentru a arăta că suntem slujitori ai lui Dumnezeu și ai semenilor noștri”, a explicat Preasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

Părintele protoiereu Gabriel Onea a subliniat, de asemenea, rolul femeii creștine în Biserică: „În prezentarea susținută în această ședință, legată de Anul comemorativ, am vorbit despre sfintele femei recent canonizate, precum și despre femeile de astăzi, credincioase Bisericii noastre”.

Părintele Marian Daniel Istrati, de la Parohia Măcin IV, a evidențiat aspectele principale din referatul prezentat în cadrul ședinței preoțești, intitulat: „Anul omagial al pastorației creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”: „În prima parte a conferinței pe care am susținut‑o astăzi în cadrul Protoieriei Niculițel, din județul Tulcea, am prezentat importanța pastorației familiei creștine în contextul actual. În cea de‑a doua parte, am încercat să prezint pe scurt viața fiecăreia dintre cele 16 femei cu viață sfântă, canonizate de curând de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”.

Totodată, clericii prezenți au expus activitatea pastorală oficiată în parohiile tulcene.

Pe marginea temei conferinței din această lună au fost formulate propuneri pentru îmbunătățirea și intensificarea mijloacelor pastorale privind familia creștină, precum și relațiile dintre părinți și copii, în contextul atâtor provocări contemporane. De asemenea, au fost abordate și alte probleme de ordin administrativ‑bisericesc și social‑misionar.