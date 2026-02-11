Aleasă bucurie duhovnicească a trăit anul acesta și Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din comuna Greci, județul Tulcea, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ei spiritual. Marți, 10 februarie, în ziua hramului, numeroși credincioși din cele trei biserici ortodoxe ale comunei au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și membri ai comunității italiene din zonă, reprezentativă pentru istoria Dobrogei.
Conferințe preoțești în două protopopiate din Botoșani
Luni dimineață, 9 februarie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Broscăuți, județul Botoșani, s‑a desfășurat Conferința preoțească semestrială a Protopopiatului Dorohoi, prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot în această zi, ierarhul a fost prezent la Conferința preoțească a Protoieriei Săveni.
Ierarhul a adresat clericilor îndemnuri pastorale și duhovnicești. Totodată, au fost abordate diferite subiecte de discuții, în acord cu tema Anului omagial și comemorativ 2026 în Patriarhia Română.
Conferințele preoțești din eparhie se desfășoară semestrial, în fiecare protopopiat din Arhiepiscopia Iașilor, și sunt prezidate de chiriarh sau de delegatul acestuia. Un cleric din fiecare protoierie prezintă referatul pe tema propusă, iar sesiunea continuă cu dezbateri pe subiectul prezentat.