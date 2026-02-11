Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferințe preoțești în două protopopiate din Botoșani

Data: 11 Feb 2026
Data: 11 Feb 2026

Luni dimineață, 9 februarie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Broscăuți, județul Botoșani, s‑a desfășurat Conferința preoțească semestrială a Protopopiatului Dorohoi, prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot în această zi, ierarhul a fost prezent la Conferința preoțească a Protoieriei Săveni.

Ierarhul a adresat clericilor îndemnuri pastorale și duhovnicești. Totodată, au fost abordate diferite subiecte de discuții, în acord cu tema Anului omagial și comemorativ 2026 în Patriarhia Română.

Conferințele preoțești din eparhie se desfășoară semestrial, în fiecare protopopiat din Arhiepiscopia Iașilor, și sunt prezidate de chiriarh sau de delegatul acestuia. Un cleric din fiecare protoierie prezintă referatul pe tema propusă, iar sesiunea continuă cu dezbateri pe subiectul prezentat.

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   Protopopiatul Dorohoi  -   PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor
