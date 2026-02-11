Conferințe preoțești în două protopopiate din Botoșani

Data: 11 Feb 2026

Luni dimineață, 9 februarie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Broscăuți, județul Botoșani, s‑a desfășurat Conferința preoțească semestrială a Protopopiatului Dorohoi, prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot în această zi, ierarhul a fost prezent la Conferința preoțească a Protoieriei Săveni.

Ierarhul a adresat clericilor îndemnuri pastorale și duhovnicești. Totodată, au fost abordate diferite subiecte de discuții, în acord cu tema Anului omagial și comemorativ 2026 în Patriarhia Română.

Conferințele preoțești din eparhie se desfășoară semestrial, în fiecare protopopiat din Arhiepiscopia Iașilor, și sunt prezidate de chiriarh sau de delegatul acestuia. Un cleric din fiecare protoierie prezintă referatul pe tema propusă, iar sesiunea continuă cu dezbateri pe subiectul prezentat.