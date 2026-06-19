Copii premiați la Parohia „Buna Vestire” - Giulești din Capitală

Duminică, 14 iunie, la finalul Sfintei Liturghii, Parohia „Buna Vestire” - Giulești din Bucureşti a organizat o festivitate de premiere dedicată copiilor participanți la Concursul de poezie religioasă „Cruce și Înviere” și la atelierele desfășurate în cadrul bisericii. Alături de părinți și de credincioșii prezenți, cei mici au rostit rugăciunea „Tatăl nostru”, după care a urmat momentul premierii.

Părintele paroh Ionuț Tutea, împreună cu ceilalți preoți ai parohiei, le‑au oferit copiilor cărți, rechizite, dulciuri și jucării, în semn de apreciere pentru implicarea și perseverența de care au dat dovadă pe parcursul anului.

Ajuns la cea de‑a 11‑a ediție, concursul de poezie religioasă „Cruce și Înviere” este rezultatul colaborării dintre Federația Națională a Părinților ProEDU, profesorii îndrumători Janeta Niță, Georgiana Dobrică, Albu Viorel (Liceul Teoretic „Marin Preda”), Florentina Toma (Școala Gimnazială nr. 167) și Parohia „Buna Vestire” - Giulești.

Otilia Guli, reprezentant al Federației Naționale a Părinților FNaP ProEdu, a evidențiat importanța investiției în educația copiilor și a colaborării dintre familie, școală și comunitate: „Investind în copii, investim direct în viitorul nostru, demonstrând că lumina cunoașterii și cea a credinței pot genera adevărate miracole comunitare”. La rândul său, profesorul coordonator Janeta Niță a subliniat rolul formativ al acestor activități, care oferă copiilor repere spirituale și culturale într‑o societate tot mai digitalizată: „Aceste evenimente devin o ancoră spirituală esențială în viața copiilor și adolescenților. Prin versurile lor, ei aprind candela iubirii de Dumnezeu în propriile familii și o duc mai departe în lume”.

Parohia „Buna Vestire” - Giulești desfășoară anual cursuri extracurriculare dedicate copiilor dornici de cunoaștere. În anul școlar 2025-2026, aproximativ 100 de copii cu vârste între 4 și 12 ani au participat la cursuri de șah, lectură, limbi străine, teatru și ateliere creative. Cu sprijinul voluntarilor, aceștia au avut oportunitatea de a învăța, de a se dezvolta armonios și de a petrece timp de calitate într‑un mediu prietenos.

Atelierul de creație s‑a numărat printre activitățile preferate ale copiilor. Lucrările realizate au fost expuse în cadrul târgurilor caritabile organizate de parohie. Cei mici au participat la Târgul de Crăciun și la Expoziția de Icoane dedicată canonizării celor 16 Sfinte Românce. Prin aceste activități, copiii au descoperit valoarea colaborării, a respectului reciproc și a implicării în viața comunității.

„Am învățat lucruri noi și m‑am distrat împreună cu ceilalți copii. Cel mai mult îmi place că aici mă simt fericită, iubită și creativă”, a mărturisit Amelia, în vârstă de 9 ani.

„Ne bucură că există astfel de activități pentru copiii noștri și suntem recunoscători pentru timpul, răbdarea și dragostea voluntarilor. Băieții noștri au venit acasă încântați de fiecare dată și abia așteaptă să revină la cursuri”, a spus Daniela Picu, mamă.

Prin activități educative și culturale, Parohia „Buna Vestire” - Giulești continuă să sprijine dezvoltarea copiilor și să consolideze legăturile dintre familie, școală și comunitate.