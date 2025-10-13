Corul „Symbol - Jean Lupu” la ceas aniversar

Sala Radio din București a fost duminică seară, 12 octombrie, gazda unui concert de excepție susținut de Corul de copii și tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate neîntreruptă, dedicată promovării artei și spiritualității românești.

În semn de apreciere a dăruirii și pasiunii cu care a promovat arta corală, muzica bizantină, colindele și creațiile românești contemporane, Luminița Guțanu Stoian, dirijoarea corului, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, pentru întreaga activitate desfășurată.

Programul artistic al serii a cuprins lucrări semnate de compozitori români consacrați, precum George Enescu și Nicolae Lungu, dar și creații aparținând maeștrilor Gheorghe Danga, Ștefan Andronic și Constantin Drăgușin. Evenimentul a reunit pe scenă distinși instrumentiști, între care Adrian Belu - vioară, Robert Adam - contrabas, Gheorghe Pandelescu - acordeon și Marius Dincă - violă, soprana Ana Ceborari și pianista Cristina Chiosea,

Printre invitații de onoare ai serii s‑a numărat și arhidiaconul Jean Lupu, fondatorul Corului «Symbol».

La eveniment a fost prezent Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a transmis un mesaj de felicitare și de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„În acești ani, Corul «Symbol» a devenit o adevărată școală a frumosului și a armoniei, un spațiu în care copiii și tinerii cresc sub ocrotirea Bisericii, în lumina credinței și a educației creștine. Muzica, acest limbaj universal al sufletului, devine pentru ei un mijloc de formare și de apropiere de Dumnezeu. Un copil crescut sub aripa Bisericii, într‑o atmosferă creștină, având ca mijloc educativ și formativ muzica, limbaj al sensibilității și al frumuseții, va fi întotdeauna un bun creștin și un om pe care te poți baza în orice împrejurare. În timpurile pe care le trăim, acestea sunt daruri inestimabile. Felicităm tinerii din generația de astăzi, precum și pe toți cei din generațiile anterioare, mulți prezenți în sală, care, îndrăgostindu‑se de muzică în cadrul Corului «Symbol», au devenit personalități ale artei muzicale, atât în țară, cât și în străinătate. Suntem, de asemenea, foarte bucuroși și apreciem pasiunea cu care doamna conferențiar universitar doctor Luminița Guțanu a preluat și continuă această frumoasă lucrare de la părintele arhidiacon Jean Lupu. Dorim ca la palmaresul deja impresionant al Corului «Symbol» să se adauge, în deceniile viitoare, noi premii și recunoașteri ale calității și dăruirii lor. Îl felicităm din inimă pe părintele fondator Jean Lupu, devenit el însuși un simbol al perseverenței, al dăruirii și al iubirii de frumos, precum și pe toți cei care, prin talent și credință, mențin vie această flacără a muzicii bisericești și a educației creștine”, a men­ționat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean ­Lupu” a fost înființat la 18 septembrie 1990 de părintele profesor arhid. Jean Lupu și, în prezent, este condus de Luminița Guțanu Stoian. De‑a lungul timpului, corul a reprezentat România la numeroase festivaluri și concursuri internaționale, fiind primul cor de copii care a susținut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990) și singurul care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. Nominalizat de două ori la „Premiile Industriei Muzicale Românești” (2001 și 2002), ansamblul a fost primul cor de copii înființat ca asociație după 1989 și continuă să funcționeze și în prezent, imprimând în Kardex, la Radiodifuziunea Română, peste 100 de lucrări corale.