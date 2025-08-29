Credincioși din Constanța în pelerinaj la Buzău

La invitația ierarhului Buzăului și Vrancei, un grup de credincioși din comuna constănțeană Ciocârlia - localitatea unde a copilărit Părintele Arhiepiscop Ciprian - a efectuat marți, 26 august, un pelerinaj la Centrul eparhial din Buzău și la câteva dintre cele mai reprezentative așezăminte monahale din județ.

Pelerinii au poposit mai întâi la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului”, unde au fost întâmpinați de părintele consilier Dan Necula, care le‑a prezentat istoria lăcașului de cult și le‑a împărțit iconițe. În continuare, au vizitat Muzeul bisericesc eparhial, iar apoi au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian în Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului”. Cu acest prilej, ierarhul le‑a adresat un cuvânt de binecuvântare și de încurajare, dăruindu‑le cărți de rugăciuni și broșuri religioase.

Itinerarul a continuat la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, iar la trapeza Centrului eparhial, pelerinii s‑au bucurat de masa de prânz oferită cu multă ospitalitate. În a doua parte a zilei, credincioșii dobrogeni, călăuziți de părintele consilier Ionuț‑Cristian Vuță, au vizitat Schitul Berca și Mănăstirea Rătești, unde au aflat detalii despre istoria celor două vetre de spiritualitate ortodoxă.

Pelerinajul s‑a încheiat la Mănăstirea Ciolanu, „lavra” județului Buzău, unde grupul a descoperit bogata tradiție a acestui așezământ monastic și a admirat lucrările de înnoire și înfrumusețare realizate în ultimii ani, prin purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop Ciprian. La final, pelerinii au participat la agapa pregătită de obștea monahală.