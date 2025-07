Crucea Patriarhală oferită părintelui arhimandrit Clement Haralam

Părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, a primit astăzi, 23 iulie, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română, Crucea Patriarhală, pentru clerici. Distincția i-a fost oferită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul unui moment festiv desfășurat în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală.

În ziua când a împlinit 70 de ani, 23 iulie 2025, părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din Bu­cu­rești, a primit din partea Întâi­stătătorului Bisericii noastre Crucea Patriarhală, pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, în semn de prețuire pentru slujirea la Catedrala Patriarhală și activitatea de alcătuire și diortosire a lucrărilor de muzică bisericească. La evenimentul festiv au participat și slujitorii Catedralei Patriarhale.

După acordarea distincției, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe părintele arhimandrit Clement Haralam, evidențiind numeroasele lucrări prin care acesta a slujit Biserica.

„Mulțumim pentru bogata activitate pe care ați desfășurat-o, după cum am observat din lista argumentelor formulate pentru oferirea celei mai înalte distincții a Patriarhiei Române, Crucea Patriarhală. Am văzut, așadar, și activitatea de la Catedrala Patriarhală, dar, în mod deosebit, am apreciat publicarea de lucrări muzicale pentru slujbele diferite ale Bisericii noastre. Această publicare, diortosire și tipărire a muzicii bizantine în versiunea românească a contribuit foarte mult la lucrarea misionară a Bisericii, fiindcă este nevoie de texte liturgice muzicale sigure din punctul de vedere al credinței, corecte din punct de vedere gramatical și frumoase din punct de vedere al stilului liturgic ortodox. Vă dorim ani mulți, cu sănătate în lucrare, alături de întreaga obște de la Catedrala Patriarhală istorică!”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele arhimandrit a mulţumit la final Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru distincţia oferită şi pentru toată îndrumarea oferită în viaţă, evocând şi chipuri ale altor părinţi care l-au îndrumat în slujire.

Părintele arhimandrit Clement Haralam s-a născut la 23 iulie 1955 în satul Zlătunoaia, comuna Lunca, jud. Botoşani, primul din cei 8 copii ai soţilor Gheorghe şi Aspazia Haralam. În perioada 1970-1975 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ. În perioada 1976-1980 a urmat ­cursurile Institutului Teologic Ortodox de Grad Universitar din Bucureşti, pe care le-a absolvit cu lucrarea de licenţă „Acatistul Maicii Domnului al Bunei Vestiri. Studiu istorico-liturgic şi iconografic”, sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Ene Branişte.

În 1981 a primit tunderea în monahism la Mănăstirea Putna, fiind hirotonit ierodiacon la 14 martie 1982 şi ieromonah la 21 martie, acelaşi an. În perioada septembrie 1985 - iunie 1990 a fost vieţuitor în obştea Schitului Prodromu din Muntele Athos. A fost stareţ al Mănăstirii Golia din Iaşi (1993-1994), apoi al Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din capitala Moldovei (1994-2008), exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor (1997-2008), iar din 2014 până în prezent Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din Bucureşti.

Părintele arhimandrit Clement Haralam s-a distins şi printr-o activitate culturală deosebită, publicând numeroase articole, predici, meditaţii, respectiv comunicări ştiinţifice cu tematică muzicală în reviste precum „Teologie şi Viaţă”, „Biserica Ortodoxă Română”, „Candela Moldovei” sau „Acta Musicae Bizantinae”. A publicat 24 de CD-uri cu muzică psaltică şi s-a îngrijit de publicarea a trei manuscrise muzicale. De asemenea, a transliterat, diortosit şi transcris, pe note muzicale psaltice, „Idiomelarul” lui Dimitrie Suceveanul şi „Stihirarul” lui Nectarie Protopsaltul.

Părintele arhimandrit este autor al următoarelor Acatiste ale căror texte au fost aprobate de Sfântul Sinod: Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul Armeniei; Acatistul Sfântului Ierarh Diadoh, Episcopul Foticeei; Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic; Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan din Gaza; Acatistul Sfântului Nicolae Cabasila; Acatistul Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova; Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcă­tușu; Acatistul Sfântului Iustin Martirul și Filosoful; Acatistul Sfântului Cuvios Pafnutie-Pârvu Zugravul. De asemenea, el este autorul slujbelor mai multor sfinţi, aprobate de Sfântul Sinod: Slujba Aducerii Moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București; Slujba Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț; Slujba Sfântului Ierarh Efrem, Episcopul Tomisului; Slujba Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Slujba Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova; Slujba Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu.

În calitate de redactor în cadrul Departamentului Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române, a diortosit următoarele texte liturgice: Octoihul Mare, Canoanele Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Acatistul Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău; Acatistul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, Episcopul Maramure­șu­lui; Acatistul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău; Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica; Acatistul Sfinților Patruzeci de Mucenici din Sevastia; Acatistul Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Acatistul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul; Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați; Acatistul Schimbării la Față a Domnului; Acatistul Sfinților Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche; Acatistul Sfinților Români; Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Acatistul Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Acatistul Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Acatistul Sfintei Mari Muce­nițe Eufimia; Acatistul Pogorârii Sfântului Duh; Acatistul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Acatistul Învierii Sfântului și Dreptului Lazăr; Acatistul Nașterii Maicii Domnului; Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Anas­tasia Romana; Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Varvara; Acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Vetera­nul, din anul 2016 participând la ela­borarea Calendarului bisericesc și a Anuarului liturgic și tipiconal.