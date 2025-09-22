Cursuri la Sibiu pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au început luni, 22 septembrie, cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie. Cursanţii au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

La cursurile organizate în acest an în Mitropolia Ardealului s‑au înscris 127 de preoţi, între care 62 de cursanţi pentru obţinerea definitivatului şi pentru obţinerea gradului II, iar 65 de preoţi sunt înscrişi pentru obţinerea gradului I în preoţie. Cursurile sunt organizate de Arhiepiscopia Sibiului şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, iar cursanţii sunt preoţi din eparhiile sufragane Mitropoliei Ardealului.

Preoţii au participat luni, 22 septembrie, la un Te Deum săvârşit în capela instituţiei de învăţământ teologic de un sobor de preoţi şi diaconi condus de vicarul‑cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu. În soborul slujitor s‑au aflat pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, cadre didactice universitare, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

După Te Deum, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu s‑a adresat preoţilor cursanţi şi i‑a îndemnat să conştientizeze importanţa acestor cursuri pentru formarea lor teologică şi susţinerea misiunii pe care o au în comunităţile parohiale.

„Aceste cursuri au o dublă importanţă. În primul rând, o aşez pe cea legată de propria persoană, de pregătirea frăţiilor voastre pentru a promova în treptele cuvenite. În acelaşi timp, cursurile sunt o pregătire, urmate de un examen pe care îl veţi susţine frăţiile voastre în legătură cu activitatea pe care aţi depus‑o până acum, pentru a avea o râvnă şi mai mare, pentru ca să vă obişnuiţi cu lucrarea aceasta a Bisericii, o lucrare de comuniune şi de împreună‑slujire. Aveţi fiecare în parte o misiune la parohiile frăţiilor voastre şi aveţi acolo toată responsabilitatea. Din când în când sunteţi obligaţi ca, în cadrul protopopiatului din care faceţi parte, sau la diferite evenimente din zonă, să slujiţi împreună. Nu aveţi ocazii prea multe şi de aceea veţi avea aici un examen de împreună‑slujire, de coliturghisire şi, în acelaşi timp, un examen legat de pregătirea dumneavoastră teologică, pentru că veţi pregăti o cateheză şi o predică şi le veţi susţine între fraţi, în faţa celor care vă urmăresc cu atenţie, nu cu critică, ci mai ales cu încurajare, pentru ca atunci când suntem obligaţi să ne pregătim şi să expunem ceva care să fie la nivel înalt teologic să se adreseze şi preoţimii şi, cu atât mai mult, să se adreseze şi credincioşilor noştri. Deci, pregătirea aceasta ne obligă pe noi la un control. Examenul final nu este un examen propriu‑zis pentru că nu există o promovare specială, sau o amânare, decât în cazuri cu totul excepţionale, ci este de fapt o reamintire a tot ceea ce aţi învăţat, aţi deprins şi aţi împlinit în activitatea pe care aţi depus‑o până acum”, a spus ierarhul.

Deschiderea cursurilor şi primele comunicări ale profesorilor au avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna”. În aceeaşi zi, comisia prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a examinat preoţii înscrişi pentru obţinerea gradului I în preoţie.

În cadrul cursurilor preoţeşti de anul acesta va avea loc şi practica liturgică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu şi la capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă.