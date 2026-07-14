Daruri duhovnicești pentru persoane private de libertate din Arhiepiscopia Bucureștilor

Cu prilejul împlinirii a 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, Arhiepiscopia Bucureștilor a desfășurat, în zilele de 13 și 14 iulie 2026, o acțiune pastoral‑misionară dedicată persoanelor private de libertate și angajaților din unitățile penitenciare. Un veșmânt care a acoperit moaștele Ocrotitorului Bucureștilor este purtat în pelerinaj prin penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureștilor, iar 7.000 de Acatiste ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou sunt oferite în dar celor aflați în detenție și personalului din sistemul penitenciar.

Luni, 13 iulie, binecuvântarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a ajuns în Penitenciarul București‑Rahova, Penitenciarul Jilava și Penitenciarul‑Spital București‑Jilava, iar marți, 14 iulie, acțiunea continuă la Penitenciarul Ploiești și Penitenciarul de Femei Târgșor.

Activitatea a fost coordonată de părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, de la Sectorul social‑filantropic al Administrației Patriarhale, și s‑a desfășurat în colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Ne‑am gândit că ar fi o mare bucurie, atât pentru cei angajați, cât și pentru cei care sunt privați de libertate, ca zilele acestea, când se împlinesc 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie la București, să venim cu veșmântul sfântului și cu câte un acatist pentru aceste persoane care sunt de obicei mai rar vizitate, fiind într‑un spațiu închis. Ne‑am propus ca, în zilele de 13 și 14 iulie, să ajungem nu doar în București și județul Ilfov, ci și în județul Prahova, deoarece în Arhiepiscopia Bucureștilor sunt cinci penitenciare. Orice prilej de a veni la biserică, de a se ruga și de a comunica cu Dumnezeu prin rugăciune este o binecuvântare pentru ei. I‑am văzut cât de mult se bucură pentru astfel de momente și, de fiecare dată când venim și desfășurăm acțiuni în penitenciare, nu doar în Arhiepiscopia Bucureștilor, ci în toate eparhiile în care mergem, suntem primiți cu multă bucurie și cu speranță”, a declarat părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță pentru TRINITAS TV.

La eveniment a participat și părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, care a evidențiat importanța prezenței Bisericii în locurile de suferință: „În orice loc este nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar cu atât mai mult în locurile unde este suferință: în spitale, în azile și, bineînțeles, în penitenciare. Ne‑am bucurat să avem astăzi parte de un eveniment adresat atât persoanelor private de libertate, cât și angajaților, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”.

Părintele Cătălin Constantin Caucă, preot capelan al Penitenciarului București‑Rahova, a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru inițiativa pastorală, amintind că o parte dintre persoanele private de libertate au avut posibilitatea, în cadrul unor ieșiri în comunitate, să participe și la sărbătoarea de la Catedrala Patriarhală, închinându‑se la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

„La împlinirea a 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, este o mare bucurie să primim, și în unitatea noastră, veșmântul sfântului, precum și aceste acatiste. A fost și un moment liturgic deosebit, în care ne‑am unit în rugăciune, cerându‑i Sfântului Cuvios Dimitrie să mijlocească pentru noi înaintea Mântuitorului Hristos. Totodată, a fost o adevărată bucurie și pentru o parte dintre persoanele private de libertate, care au avut posibilitatea să participe la vizite în comunitate și să ajungă la Catedrala Patriarhală. I‑am însoțit pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și pentru a‑i cere ajutorul și ocrotirea”, a spus părintele capelan.

La rândul său, directorul Penitenciarului București‑Jilava, comisar‑șef de poliție penitenciară Claudiu Românu, a precizat că printre cei care au venit să se închine la veșmântul sfântului s‑au aflat în special persoane cu probleme medicale, exprimând recunoștință pentru organizarea acestei acțiuni.

Acțiunea se înscrie în manifestările dedicate sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, din ziua de 13 iulie. Prin acest pelerinaj al veșmântului sfântului și prin oferirea acatistelor, Arhiepiscopia Bucureștilor continuă lucrarea pastorală desfășurată în penitenciare, aducând persoanelor private de libertate și celor care le slujesc un prilej de rugăciune, întărire sufletească și apropiere de Dumnezeu.