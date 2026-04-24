Darurile Patriarhului României pentru călugării români din Athos vor fi transmise periodic

Data: 24 Aprilie 2026

Darurile de carte și alimentele din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au ajuns la monahii de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, informează TRINITAS TV. Pentru întărirea vieții duhovnicești și culturale a părinților aghioriți români, Patriarhul României a trimis săptămâna aceasta 1.450 de volume care au intrat în bibliotecile celor cinci așezăminte monahale românești istorice din Sfântul Munte.

290 de titluri de carte îmbogățesc biblioteca nouă a Schitului românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos: ediții ale Sfintei Scripturi, cărți de cult, volume patristice, lucrări de spiritualitate, omiletică, istorie și muzică bisericească. Delegația Patriarhiei Române care a vizitat Sfântul Munte pentru a distribui darurile Patriarhului României către comunitățile monahale românești din Athos a fost primită joi, 23 aprilie, de părintele arhimandrit Atanasie Floroiu, starețul Schitului românesc Prodromu, în sinodiconul așezământului monahal. Aici, au fost oferite cărțile trimise în dar de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spre folosul spiritual și cultural al obștii monahale de la Prodromu.

Darurile Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, constând în cărți publicate la Editurile Patriarhiei Române și alimente neperisabile, au fost distribuite în zilele următoare la chiliile românești de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped: Chilia „Sfântul Ipatie”, Chilia „Sfântul Gheorghe”‑Colciu și Chilia „Sfântul Ioan Botezătorul”‑Colciu.

De asemenea, și un transport de opt tone de alimente neperisabile a ajuns în Sfântul Munte Athos ca dar al Patriarhului României pentru călugării din cinci comunități monahale românești istorice. Inițiativa Părintelui Patriarh Daniel vine în sprijinul acestor comunități cu posibilități materiale modeste, dar și al pelerinilor români care vin să se închine în număr tot mai mare în contextul canonizării de către Patriarhia Ecumenică, în cursul anului trecut, a Sfinților Cuvioși Dionisie de la Colciu, Nifon, Nectarie Protopsaltul și Petroniu la Prodromu.

Alimentele au fost aduse din România cu un camion de mari dimensiuni. La Schitul românesc Prodromu, acestea au fost distribuite către toate celelalte comunități monahale românești reprezentative din Sfântul Munte: Schitul Lacu și chiliile românești de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped: Chilia „Sfântul Ipatie”, Chilia „Sfântul Gheorghe”‑Colciu și Chilia „Sfântul Ioan Botezătorul”‑Colciu, care au organizat transportul local.

Darurile Părintelui Patriarh Daniel pentru monahii aghioriți au fost aduse în Sfântul Munte cu sprijinul Tipografiei Cărților Bisericești, al Societății „Chivotul Mare” a Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Federației Filantropia a Patriarhiei Române care a extins, cu acest prilej, campania „Ajută un bătrân să zâmbească” și către monahii români vârstnici din Athos.

Prin decizia Patriarhului României, noutățile editoriale apărute la Editurile Patriarhiei Române și alimente neperisabile de primă necesitate vor fi transmise periodic în Sfântul Munte Athos pentru a susține comunitățile monahale românești.