Delegația Patriarhiei Române, primită de Patriarhul Ierusalimului

Marți, 26 august 2025, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s‑a aflat în vizită oficială la Preafericitul Părinte Teofil al III‑lea, Patriarhul Ierusalimului.

În cadrul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a prezentat scrisorile de acreditare ale noului Superior al misiunii românești din Țara Sfântă, protosinghelul Ioan Meiu, instalat în Biserica românească din Ierusalim la slujba din 23 august 2025. La întâlnire au participat și părintele consilier patriarhal George Lepădatu și protosinghelul Ioan Meiu.

În semn de apreciere, delegația română a oferit Patriarhului Ierusalimului o icoană cu Sfinții Cleopa și Paisie, cunoscuți și în spațiul Ortodoxiei grecești, prin cărțile traduse în limba greacă. După eveniment, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a declarat: „Împreună cu ceilalți membri ai delegației Patriarhiei Române, părintele consilier patriarhal George Lepădatu și noul Superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă, protosinghelul Ioan Meiu, am prezentat Părintelui Patriarh Teofil mesajul de felicitare adresat de către Patriarhul Daniel, precum și câteva daruri simbolice. Din partea noastră am oferit o icoană cu Sfinții Cleopa și Paisie, despre care a auzit inclusiv Patriarhul Ierusalimului din cărțile traduse în limba greacă și care circulă în spațiul Ortodoxiei grecești”.

La rândul său, Patriarhul Ierusalimului a oferit delegației române o cruce specială realizată în Țara Sfântă din sidef, ca simbol al binecuvântării pentru credincioșii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În legătură cu aceasta, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a precizat: „Am primit în dar o cruce specială din sidef, realizată în Țara Sfântă, pentru a binecuvânta credincioșii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, împreună cu cele mai bune gânduri și urări adresate Arhiepiscopului nostru Ioachim, căruia i-o vom înmâna atunci când ne vom întoarce în țară”.

Întâlnirea a consolidat legăturile dintre Patriarhia Română și Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, evidențiind comuniunea și colaborarea dintre cele două Biserici.

Duminică, 24 august 2025, în Duminica a 11‑a după Rusalii, a Datornicului nemilostiv, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Sfântul Mormânt din Ierusalim.