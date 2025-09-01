Duminica a 12‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 12‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia din această duminică, a Tânărului bogat.

Credincioşii din Sibiu au participat în număr mare la Liturghia arhierească săvârşită în Duminica a 12‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană din Sibiu şi s‑au rugat pentru sănătate, ajutor ceresc şi binecuvântare în noul an bisericesc care începe la 1 septembrie.

În soborul slujitor s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, protopopi, slujitori ai Catedralei Mitropolitane şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

„Are grijă Dumnezeu de fiecare dintre noi”

Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu a evidenţiat datoria de a răspunde la iubirea şi chemarea Mântuitorului Iisus Hristos de a‑L urma şi de a deveni cetăţeni ai Împărăţiei cerurilor, prin mila Sa şi prin ajutorul Său.

„Pentru prima dată, tânărul acesta din Evanghelie rămâne nedumerit. Nu‑i dă Mântuitorului nici un răspuns negativ, nici un răspuns pozitiv ci, întristat că Mântuitorul n‑a putut să‑i împlinească dorinţa lui, s‑a îndepărtat şi nu a zis nimic. În partea finală a Evangheliei, Mântuitorul Hristos le dă o lecţie şi ucenicilor Săi. El le spune: «Adevărat vă spun vouă că foarte greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor». Mântuitorul nu spune că nu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor, ci că va intra foarte greu, pentru că ştia cât de mult ne atrage pe noi bogăţia, cât de mult ne atrag bunurile acestea materiale care, deşi stau ca o povară, ni se par nouă a fi o şansă. Mai apoi, Mântuitorul foloseşte o comparaţie: «Mai uşor va intra cămila prin urechile acului decât un bogat în Împărăţia cerurilor». Exemplul acesta a fost explicat de Sfinţii Părinţi prin faptul că în Ierusalim, în cetatea veche, exista o poartă secretă, pe unde puteau să intre cei care rămâneau noaptea afară, împreună cu cămilele lor. Şi era atât de mică poarta încât cămila era obligată să fie pusă în genunchi şi să se târască. Deci, mai uşor intră cămila prin această poartă numită «urechile acului» decât să intre un bogat în Împărăţia cerurilor. Mântuitorul le răspunde ucenicilor la întrebarea: «Dar atunci cine se poate mântui?», iar el răspunde: «Ceea ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu!» Sfinţii Părinţi vorbesc despre aceste cuvinte pe care le‑a rostit Mântuitorul la încheierea acestei întâlniri. Se spune că tânărul, ajungând acasă şi gândindu‑se la ceea ce Mântuitorul i‑a oferit ca program duhovnicesc, ar fi împlinit ceea ce El i‑a zis lui şi a ajuns, într‑adevăr, să‑L slujească pe Hristos. Deci, ceea ce este aparent imposibil pentru om, este posibil la Dumnezeu. Are grijă Dumnezeu de fiecare dintre noi. Mila şi bunătatea Lui sunt atât de mari încât nu suntem vrednici cât ne cuprinde El în bunătatea Sa. Dacă noi rămânem statornici, dacă noi Îl chemăm mereu în ajutor, dacă noi avem nu doar credinţa, ci şi nădejdea că Dumnezeu Se milostiveşte de noi, pentru că dacă noi Îl iubim, răspundem la iubirea Sa nemărginită, atunci toate sunt cu putinţă fiecăruia dintre noi”, a subliniat ierarhul.

Mulți dintre credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtășanie, iar cuvântul de învățătură al ierarhului a adus celor prezenți foloase duhovnicești.