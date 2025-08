Duminica a 8‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Duminica a 8‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Ierarhul i‑a îndemnat în cuvântul de învăţătură pe credincioşii prezenţi să răspundă chemării de a se uni cu Mântuitorul Iisus Hristos, în Sfintele Taine.

Împreună cu ierarhul au liturghisit cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Marian Dorin Ilea a fost hirotonit diacon.

Credincioşii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie şi au ascultat cuvântul de învăţătură al ierarhului, în care a vorbit despre semnificaţiile minunii înmulţirii pâinilor, relatată de Evanghelia din Duminica a 8‑a după Rusalii. Mai apoi, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a subliniat importanţa primirii Sfintei Împărtăşanii în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos.

„Învăţăm astăzi că milostivirea lui Dumnezeu este nemărginită pentru că El ne dă viaţa veşnică, iar viaţa veşnică se menţine prin părtăşia din viaţa Lui: «Eu sunt Viaţa veşnică. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică». Dacă iubirea Lui este atât de nemărginită şi noi trebuie să‑L urmăm pe El, să‑L imităm după posibilităţile noastre, încercând ca ceea ce avem în sufletul nostru de la Dumnezeu să înmulţim şi să facem părtăşie cu ceilalţi. Hristos Cel Înviat ni Se dăruieşte nouă prin Sfânta Împărtăşanie şi aceasta este şansa vieţii noastre, este lucrul cel mai important. Cât am fi noi de milostivi, cât am fi noi de darnici, cât am fi noi de înţelegători cu alţii, dacă suntem neglijenţi cu propria noastră viaţă, dacă nu ne alimentăm cu Viaţa cea veşnică, atunci pierdem această şansă. Mântuitorul S‑a bucurat când a văzut că mulţimile aşteptau şi au văzut minunea înmulţirii pâinilor. (...) Reţineţi această chemare pe care o auziţi ca formulare rostită în momentul central al Sfintei Liturghii, când toţi îngenunchem pentru că Duhul Sfânt vine peste noi şi peste Daruri, le sfinţeşte, la preface în Trupul Mântuitorului Iisus Hristos şi ni le arată nouă ca Pâinea vieţii. Chemarea aceasta să o păstrăm în sufletul nostru, să ne‑o reamintim mereu şi să ne aducem aminte că zilele noastre sunt numărate, că viaţa noastră trece rapid şi că, dacă luăm arvună pentru viaţa de dincolo, împlinim voia lui Dumnezeu şi misiunea pe care o avem fiecare în parte”, a subliniat ierarhul.

În această duminică de la început de post închinat Maicii Domnului, mulţi dintre credincioșii prezenți s‑au pregătit duhovniceşte, prin Sfânta Spovedanie, să primească împărtășirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a continua această perioadă de pregătire spirituală pentru marele praznic al Adormirii Maicii Domnului.