Duminica Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În Duminica biruinței dreptei credințe, 1 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

În incinta așezământului monahal care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Mari Mucenici Ioan cel Nou și Gheorghe, purtătorul de biruință, au răsunat răspunsurile liturgice oferite de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

La finalul Sfintei Liturghii, arhid. Bogdan‑Mihai Hrișcă, directorul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, a citit mesajul pastoral transmis în anul Domnului 2026 de către membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia primei duminici din Postul Mare.

A urmat împărtășirea a zece îndemnuri ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înmănuncheate în cuprinsul Decalogului la Duminica Ortodoxiei, alcătuit special pentru această zi. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a încurajat pe cei prezenți să fundamenteze „cinstirea icoanelor pe realitatea întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, descris în cuvinte și culori păstrate de Sfânta Tradiție, mărturia vie a Bisericii”, dar și să apere „cu râvnă adevărul despre cinstirea icoanelor în fața necredincioșilor, trăind credința de odinioară a Veronicăi, pe a cărei mahramă a rămas imprimat chipul lui Hristos”.

Cu prilejul acestei prăznuiri liturgice, chiriarhul a amintit una dintre scrierile sale, volumul Izvoare și icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lucrarea prezintă câteva dintre cinstitele icoane și izvoare aflate în țara noastră, locuri binecuvântate de Dumnezeu prin care Fecioara Maria dăruiește vindecare trupească și sufletească.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul au citit rugăciuni pentru sănătatea sufletului și trupului și rugăciuni de dezlegare.