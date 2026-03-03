Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 03 Martie 2026

În Duminica biruinței dreptei credințe, 1 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

În incinta așezământului monahal care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Mari Mucenici Ioan cel Nou și Gheorghe, purtătorul de biruință, au răsunat răspunsurile liturgice oferite de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

La finalul Sfintei Liturghii, arhid. Bogdan‑Mihai Hrișcă, directorul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, a citit mesajul pastoral transmis în anul Domnului 2026 de către membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia primei duminici din Postul Mare.

A urmat împărtășirea a zece îndemnuri ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înmănuncheate în cuprinsul Decalogului la Duminica Ortodoxiei, alcătuit special pentru această zi. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a încurajat pe cei prezenți să fundamenteze „cinstirea icoanelor pe realitatea întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, descris în cuvinte și culori păstrate de Sfânta Tradiție, mărturia vie a Bisericii”, dar și să apere „cu râvnă adevărul despre cinstirea icoanelor în fața necredincioșilor, trăind credința de odinioară a Veronicăi, pe a cărei mahramă a rămas imprimat chipul lui Hristos”.

Cu prilejul acestei prăznuiri liturgice, chiriarhul a amintit una dintre scrierile sale, volumul Izvoare și icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lucrarea prezintă câteva dintre cinstitele icoane și izvoare aflate în țara noastră, locuri binecuvântate de Dumnezeu prin care Fecioara Maria dăruiește vindecare trupească și sufletească.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul au citit rugăciuni pentru sănătatea sufletului și trupului și rugăciuni de dezlegare.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava  -   PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților  -   IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor  -   Duminica Ortodoxiei
