Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la 80 de ani de la înființare

Data: 30 Martie 2026

Pentru a consemna și sărbători împlinirea a 8 decenii de la decizia înființării, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria a organizat mai multe evenimente liturgice și culturale aniversare în orașul ei de reședință, la Giula, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Sărbătoarea a început prin Sfânta Liturghie săvârșită în Duminica a 5-a din Postul Mare, 29 martie, în Catedrala Episcopală din Giula, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, înconjurați de un sobor format din clericii Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, dar și slujitori invitați din cele două eparhii menționate.

Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism de membrii Grupului coral „Sfântul Ierarh Nicolae” al Arhiepiscopiei Timișoarei, condus de părintele profesor Ionuț Ardereanu. Între oaspeții de seamă care au onorat cu prezența lor această sărbătoare s-au numărat conducători ai reprezentanțelor diplomatice și ai instituțiilor românești din Ungaria.

Cuvântul de învățătură al zilei a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim care a vorbit despre viața și modelul de întoarcere la Dumnezeu, prin pocăință, ale Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

La finalul Sfintei Liturghii, care a constituit partea liturgică a acestei aniversări, în semn de prețuire a jertfei și lucrării înaintașilor, dar și pentru evidențierea peste timp a acestei aniversării, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a oferit mai multe plachete aniversare unor oficialități și celor care au fost direct implicați în istoria acestor evenimente: Preafericitului Părinte Patriarh Daniel; Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului care a fost „Locum Tenens” al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria între 1992-1999; Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim; Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care și-a început activitatea misionară și pastorală în Ungaria. Placheta a fost oferită, de asemenea, următoarelor persoane: Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria; consulii generali de la Giula și Seghedin; Eva Iova Șimon, directorul săptămânalului „Foaia Românească”; Daniela Bălu, directorul Muzeului Județean Satu Mare; diacon. dr. Mircea Abrudan, cercetător științific; părintele prof. univ. dr. Alin Scridon, precum și muzeografele Emilia Martin și Elena Ciobai Munteanu, din cadrul comunității românești din Ungaria.

Ierarhul a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile și ajutorul revărsate asupra clerului, cinului monahal și credincioșilor Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria în toți acești ani, precum și ierarhilor prezenți sau care au purtat grijă de această comunitate.

A urmat o agapă oferită din partea episcopiei, iar după-amiază a avut loc o manifestare culturală la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și al săptămânalului „Foaia Românească”, care a cuprins o expoziție fotografică de la momente și acte importante din istorie și din viața Eparhiei românești din Ungaria, discursuri pe aceleași teme susținute de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, părintele Marius Maghiaru, protopop de Budapesta și președinte al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, precum și lansări de cărți. Părintele dr. Mircea Abrudan și-a lansat două cărți despre Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, iar părintele Alin Scridon și-a prezentat cele două volume de documente despre istoria românilor ortodocși din Ungaria, în perioada 1921-1944. Directoarea Daniela Bălu a prezentat cartea sa despre împlinirea a 105 ani de la recunoașterea oficială a primei Parohii Ortodoxe Române din Satu Mare, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Manifestarea s-a încheiat cu discuții libere pe tema aniversară a Episcopiei din Ungaria și a cărților prezentate și cu o recepție oferită din partea organizatorilor.

Astfel, a fost consemnat momentul aniversar de 80 de ani de la decizia istorică a înființării Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În 27 martie 1946, Congresul Național Bisericesc al Românilor din Ungaria care s-a întrunit în Catedrala din Giula (Gyula), în partea orașului ce se numea: „Orașul Mare Românesc”, a luat decizia de „înființare a Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu sediul la Giula, care să înglobeze toate comunitățile ortodoxe românești din această țară”. Astfel, această dată a devenit momentul oficial în care românii ortodocși rămași dincolo de graniță, după Tratatul de Pace de la Trianon, din 1920, hotărau să aibă propria lor Episcopie, cu un Episcop eparhiot la fața locului, care să fie membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și care să poarte de grijă de toate problemele canonice, administrative și pastorale ale comunităților ortodoxe românești din această țară, care erau dependente de protopopiate și eparhii vecine din România, dar nu avea propria lor conducere.

Decizia Congresului a fost validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședințele sale de lucru din 12 iulie și 4 octombrie 1950 și întărită în ședințele din martie și noiembrie din anul 1951. Dar vitregiile timpurilor și dificultățile de diferită natură, întâmpinate în această lungă perioadă, au făcut ca dorința românilor din Ungaria să nu poată fi îndeplinită decât în anul 1999, când, în data de 21 februarie, Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec era hirotonit și întronizat ca primul Episcop eparhiot al lor, cu sediul la Gyula, în Ungaria, lucrare săvârșită de vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, în fruntea unui sobor de 15 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.