Evenimente bisericești în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Posturile mari de peste an reprezintă pentru credincioșii Bisericii noastre perioade de întărire duhovnicească și sporire în lucrarea rugăciunii și a virtuților. Din acest motiv, în aceste perioade de pregătire sunt organizate manifestări liturgice și pastoral‑misionare deosebite spre folosul duhovnicesc al credincioșilor. Astfel de manifestări s‑au organizat și la începutul acestei săptămâni în Galați, în contextul începutului Postului Adormirii Maicii Domnului, dar și cu ocazia praznicului Schimbării la Față a Domnului.

În toată perioada Postului Adormirii Maicii Domnului din acest an, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în peste 150 de parohii din județul Galați și din municipiul Brăila se desfășoară o amplă procesiune cu Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Mănăstirea Adam, județul Galați. După ce în primele zile ale lunii august icoana a fost purtată în procesiune la multe parohii din Protopopiatul Târgu Bujor și mii de credincioși au avut bucuria duhovnicească de a se închina la acest odor de mare preț, din data de 3 august icoana a ajuns și la parohiile din Protopopiatul Galați, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.

Un moment important al programului procesiunii la parohiile din municipiul Galați a avut loc în ajunul praznicului Schimbării la Față a Domnului, marți, 5 august. La ceas de seară, după slujba Acatistului Adormirii Maicii Domnului săvârșită la Biserica Mavromol din oraș, icoana a fost purtată într‑un pelerinaj condus de Arhiepiscopul Dunării de Jos pe străzile Galațiului către Biserica Precista de pe faleza superioară a Dunării, alaiului procesional adăugându‑se treptat credincioși de toate vârstele însoțiți de preoții lor.

În curtea sfântului lăcaș cu istorie multiseculară de pe malul Dunării, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârșit Vecernia cu Litia, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, și a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra poporului dreptcredincios.

În ziua următoare, la praznicul Schimbării la Față a Domnului, 6 august, Arhiepiscopul Dunării de Jos a participat la sărbătoarea Bisericii Grecești din Galați, care și‑a sărbătorit hramul. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, la programul liturgic participând și membri ai comunității elene din Galați.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța urcușului duhovnicesc în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului.

„La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, urmând Sfinților Apostoli pe care i‑a luat Domnul pe Tabor, învățăm să primim și noi, precum au primit ei, lumina slavei lui Dumnezeu, Care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și prin Domnul, în lumină, să vedem lucrarea Bisericii, mai ales lucrarea sfinților. Îndeosebi ne gândim la Cuvioșii Paisie și Cleopa, care ne împărtășesc multă lumină în inimi, în suflete și în lucrarea Bisericii, așa cum i‑a așezat Sfânta noastră Biserică luminători de acum, pentru a ne ajuta să credem și noi în darul luminii, care deschide porțile luminoase ale Raiului”, a declarat Înaltpreasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

La slujbă au participat și persoane hipoacuzice, pentru care Sfânta Liturghie a fost transpusă în limbaj mimico‑gestual de către preotul Constantin Căuș. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a rostit rugăciunea specială pentru binecuvântarea strugurilor și a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș. Credincioșii au fost binecuvântați și de prezența în mijlocul lor a icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în fața căreia clericii slujitori au fost rostit Acatistul Adormirii Maicii Domnului.

După încheierea programului liturgic prilejuit de hramul Bisericii Grecești din oraș, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a mers la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde a oficiat, înconjurat de slujitorii sfântului lăcaș, slujba Parastasului pentru Episcopul Nifon Niculescu (1909‑1921), sub păstorirea căruia, la 6 august 1917, a fost săvârșită slujba de sfințire a catedralei.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și prin strădania Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, după 98 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Nifon Niculescu, osemintele sale au fost exhumate din cripta familiei sale de la cimitirul bucureștean „Șerban Vodă”-Bellu, fiind așezate în Catedrala Arhiepiscopală din Galați în cadrul evenimentelor solemne din 24‑26 septembrie 2021.