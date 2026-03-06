Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Sibiului

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc vineri, 6 martie, sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului. Cei 13 candidaţi înscriși au susţinut o probă scrisă şi una orală din cunoştinţele de teologie şi administraţie parohială.

Comisia de evaluare a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Înainte de susţinerea probei scrise, în cadrul căreia candidaţii au avut de abordat tema „Viaţa în Hristos”, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a îndemnat pe viitorii slujitori ai Sfintelor Altare să îşi folosească întreaga pregătire teologică de care dau acum dovadă pentru a sluji în parohiile pe care le vor primi spre păstorire, informează Mitropolia Ardealului.

„Acest examen este unul general, de verificare a cunoștințelor de bază teologice pe care trebuie să le aveți şi să le aplicați în parohie. După acest examen veți concura pentru posturile vacante de preot paroh din eparhia noastră. Deci, veți trece şi printr‑un concurs pentru parohia respectivă. Tema pe care o aveţi de prezentat acum, la proba scrisă, este una esențială în viața Bisericii. Aveți cunoștințe din Teologia liturgică, din Teologia mistică, despre viața în Hristos, mai ales că în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi se face mereu referință la viața noastră în Hristos”, a spus ierarhul.

Misiune pastorală în comunităţi

După proba scrisă, candidaţii au susţinut o probă orală prin care li s‑au verificat cunoştinţele de Catehetică, Omiletică, Teologie liturgică şi Administraţie parohială şi drept bisericesc. În comisia de evaluare s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi mai mulţi membri ai Administraţiei eparhiale.

Teologii care vor trece acest examen se vor putea înscrie în perioada următoare la concursurile de ocupare a posturilor vacante de preot paroh în Arhiepiscopia Sibiului.

Tematica aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi pusă la dispoziţia licenţiaţilor în Teologie urmăreşte să pregătească viitorii slujitori ai Sfintelor Altare pentru provocările misionare şi pastorale actuale.