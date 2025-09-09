Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște are un nou conferențiar universitar

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 09 Septembrie 2025

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, joi, 4 septembrie 2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, s‑a desfășurat concursul didactic pentru ocuparea postului de conferențiar universitar în cadrul învățământului teologic ortodox.

Candidatul, pr. lect. univ. dr. Sorin Bute, a susținut examenul pentru promovarea pe postul de conferențiar universitar la disciplinele: Teologie Fundamentală, Temele fundamentale ale doctrinei creștine și problematica lumii contemporane privite interdisciplinar, Valoarea vieții umane și Teme fundamentale de bioetică, din cadrul Departamentului de Teologie.

Proba a constat într‑o prezentare orală, în cadrul căreia candidatul și‑a expus planul de dezvoltare a carierei academice, evidențiind perspectivele didactice, direcțiile de cercetare științifică și dimensiunile activităților manageriale.

Pr. dr. Sorin Bute este director al Centrului de Cercetări Interdisciplinare „Credință, Știință, Misiune - Sf. Ap. Pavel” al facultății, artist plastic și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Este doctor în Teologie al Universității Pontificale Lateran - Academia Alfonsiana din Roma (2015), iar între anii 2020 şi 2024 a fost visiting professor la aceeași universitate. În prezent, slujește ca preot II la Parohia Săcuieni.

 

