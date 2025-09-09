Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște are un nou conferențiar universitar

Data: 09 Septembrie 2025

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, joi, 4 septembrie 2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, s‑a desfășurat concursul didactic pentru ocuparea postului de conferențiar universitar în cadrul învățământului teologic ortodox.

Candidatul, pr. lect. univ. dr. Sorin Bute, a susținut examenul pentru promovarea pe postul de conferențiar universitar la disciplinele: Teologie Fundamentală, Temele fundamentale ale doctrinei creștine și problematica lumii contemporane privite interdisciplinar, Valoarea vieții umane și Teme fundamentale de bioetică, din cadrul Departamentului de Teologie.

Proba a constat într‑o prezentare orală, în cadrul căreia candidatul și‑a expus planul de dezvoltare a carierei academice, evidențiind perspectivele didactice, direcțiile de cercetare științifică și dimensiunile activităților manageriale.

Pr. dr. Sorin Bute este director al Centrului de Cercetări Interdisciplinare „Credință, Știință, Misiune - Sf. Ap. Pavel” al facultății, artist plastic și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Este doctor în Teologie al Universității Pontificale Lateran - Academia Alfonsiana din Roma (2015), iar între anii 2020 şi 2024 a fost visiting professor la aceeași universitate. În prezent, slujește ca preot II la Parohia Săcuieni.