Festivalul de muzică „Gheorghe Cucu” la Vaslui

Data: 27 August 2025

În seara zilei de duminică, 24 august, la Teatrul de vară din Vaslui, a avut loc a 5‑a ediție a Festivalului de muzică corală laică și religioasă „Gheorghe Cucu”. Consiliul Judeţean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Episcopia Hușilor și Centrul Cultural Județean Vaslui au fost organizatorii acestui eveniment de excepție.

Pe scena festivalului au urcat: Corala „Fantasia” din Vaslui, Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” al Catedralei Episcopale din Huși, solista Ribale Wehbé, Corul „Euphonia” al Filarmonicii din Râmnicu Vâlcea și Ansamblul vocal instrumental „Arheon”.

În deschiderea evenimentului, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre ceea ce se află în spatele muzicii de calitate - o stare de transcendență: „Este un privilegiu și o imensă stare de reconfortare spirituală să ne reîntâlnim în această ambianță. Gândul pe care vreau să vi‑l împărtășesc este legat de un eveniment, o experiență inedită a marelui dirijor și compozitor Sergiu Celibidache. El relatează, la un moment dat, într‑un interviu acordat postului de radio BBC, că a ajuns la Veneția pentru un concert în celebra Biserică San Marco. Cei care îi cunoașteți puțin biografia, se menționează că era extrem de exigent, făcea foarte multe repetiții și, dacă sala nu corespundea din punct de vedere acustic, avea acest curaj de a anula concertul.

Și povestește Sergiu Celibidache că înainte de acel concert din Basilica San Marco nu ieșea nimic, folosind cuvintele lui: «Totul a fost dezastruos». Și era pe punctul, îi anunțase și pe organizatori, că vrea să anuleze concertul. Evident, la rugămințile acestora, care au dus drept motivație faptul că fuseseră vândute toate biletele și că nu este posibil ca acel concert să fie anulat, a cedat acelor presiuni, organizând acel concert. După concert, a mărturisit că fusese unul dintre cele mai frumoase pe care el, în calitate de dirijor, le‑a oferit melomanilor. Explicația? Faptul că «la 42 de ani - spune Celibidache - am învățat ce înseamnă, cu adevărat, muzica». În sensul că noi trebuie să trecem dincolo de sunet. Adică, tot în termenii acestui compozitor invocat, să simțim transcendența - acel ceva de dincolo de sunet, de tot ceea ce înseamnă performanță artistică, încântare sufletească. Dacă vom reuși să ajungem la acel ceva, dincolo de lumea aceasta, cu adevărat noi vom înțelege muzica. Sigur că pentru cei care suntem obișnuiți cu muzica religioasă, aceasta este un dar. În inima și în interiorul muzicii religioase, este transcendența, ceva dincolo de lumea aceasta. În urma acestei experiențe pe care a avut‑o și de care a fost atât de încântat - a reluat povestea aceasta în nenumărate interviuri -, a enunțat ceea ce unii dintre dumneavoastră probabil știți, că «muzica nu se explică, ci muzica se trăiește»”.

Totodată, Preasfinția Sa a mulțumit Consiliului Județean Vaslui, Primăriei Vaslui și Centrului Cultural Județean pentru organizarea acestui eveniment de anvergură.