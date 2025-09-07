Festivalul Familiei, ediția a V‑a, prilej de bucurie și întâlnire la Iași

Duminică, 7 septembrie 2025, cu o zi înainte de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, numeroși ieșeni au luat parte la cea de‑a cincea ediție a Festivalului Familiei, organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de misiune. Evenimentul s‑a desfășurat în Parcul Expoziției, între orele 11:00 și 19:00, transformând spațiul într‑o adevărată sărbătoare dedicată familiei creștine.

Festivalul, derulat în preajma praznicului Nașterii Maicii Domnului și al Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana - ocrotitorii familiei, a reunit familii din Iași și din întreaga regiune a Moldovei, instituții, asociații și centre educaționale. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de activități gratuite pentru copii și părinți, ateliere, jocuri, expoziții, precum și de momente artistice menite să întărească legătura dintre generații.

Organizatorii și‑au propus, ca la fiecare ediție, să ofere comunității un prilej de întâlnire, comuniune și reafirmare a valorii familiei ca dar al lui Dumnezeu. Publicul prezent a putut descoperi inițiative educaționale și sociale, a participat la sesiuni de informare și s‑a bucurat de programele pregătite de artiști locali și invitați.

Mai multe detalii despre ediția a cincea a festivalului dedicat familiei creștine am aflat de la Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași: „Festivalul din acest an, la fel ca și edițiile precedente, a adunat împreună numeroși participanți: asociații, instituții, organizații și antreprenori, care au susținut activități gratuite pentru întreaga familie - copii, părinți și chiar bunici.

De asemenea, au avut loc momente artistice deosebite, specificul ediției fiind dorința de a aduce în prim‑plan spectacole de familie. Astfel, au fost prezentate momente susținute de tată și fiică, precum și de doi frați, prin recitaluri de violoncel și pian.

Cauza festivalului din acest an a fost proiectul «Dar pentru copii», evenimentul fiind dedicat familiilor cu mai mulți copii. Comunitatea a fost invitată să se alăture în sprijinul acestora, pentru a întări solidaritatea și a crea o rețea de susținere a familiei”.

Ediția din acest an a fost posibilă prin implicarea Arhiepiscopiei Iașilor - Departamentul Pro Vita, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași, și cu sprijinul: Fiideajutor.ro, Palas Mall, Noir Coffee Roasters, Magazia Morăriței, Artesana, Rainbow Magic Mirror, Doxologia.ro, Radio TRINITAS și Viva FM.

Părintele Radu Brînză, coordonatorul Departamentului Pro Vita, a vorbit despre imporrtanța acestui eveniment în societatea de astăzi: „Un astfel de eveniment este important pentru noi, deoarece creează un spațiu în care familia - așa cum o știe toată lumea, adică tată, mamă și copii - se poate bucura împreună, iar noi putem mărturisi, chiar prin prezența noastră, cât de frumos este să fii în familie.

Fiecare dintre noi provenim dintr‑o familie, fiecare dintre noi ne‑am întemeiat sau ne vom întemeia o familie și există acest firesc al lucrurilor care ne arată că viața pe acest pământ este așa cum spune Domnul: nu este bine ca omul să fie singur. Atunci, bărbatul, împreună cu femeia și copiii, creează prin familie un spațiu al desăvârșirii, un spațiu al mântuirii, adică locul unde se lucrează fericirea.

Desigur, orice lucru presupune trudă și răbdare. În familie ne obișnuim unii cu ceilalți și lucrăm împreună, trecem prin momente frumoase, dar și prin încercări grele; important este însă să rămânem în corabie. Important este să facem ceea ce trebuie, pentru că direcția finală a fiecăruia dintre noi este starea de împlinire și de fericire.

Aceasta mărturisim, aceasta ne învață și Domnul: îndemnul și chemarea sunt spre fericire. De aceea, la fiecare Sfântă Liturghie cântăm Fericirile. Însă această fericire trebuie lucrată, iar atelierul cel mai frumos de împlinire a ei este familia”.

Festivalul Familiei este un reper pentru începutul de an bisericesc la Iași, adunând în jurul său bucurie, credință și solidaritate, și întărind convingerea că familia este temelia unei vieți binecuvântate.