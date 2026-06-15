Festivitate de premiere a Olimpiadei municipale de meșteșuguri tradiționale din Capitală

Biserica „Soborul Maicii Domnului” din cartierul Titan, Bucureşti, a găzduit pe 11 iunie festivitatea de premiere a Olimpiadei municipale de meșteșuguri tradiționale artistice românești, eveniment care a reunit peste 200 de elevi din unitățile de învățământ ale Capitalei. Competiția s‑a desfășurat la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” și a adus în atenție talentul, creativitatea și dragostea copiilor pentru valorile autentice ale satului și culturii românești.

Într‑o atmosferă de bucurie și emoție, elevii, profesorii, părinții și invitații prezenți s‑au bucurat împreună de roadele muncii și ale pasiunii pentru meșteșugurile tradiționale. Lucrările prezentate în cadrul olimpiadei au evidențiat migala, răbdarea și sensibilitatea artistică a participanților, demonstrând că tradițiile românești continuă să fie cultivate și transmise mai departe prin generațiile tinere.

Organizatorii au adresat mulțumiri Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru sprijinul oferit în desfășurarea acestei competiții, precum și Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu”, gazda etapei municipale, pentru implicarea și profesionalismul de care a dat dovadă pe parcursul întregului proiect educativ.

Totodată, au fost evidențiate eforturile profesorilor coordonatori, ale profesorilor asistenți și ale membrilor comisiilor de organizare și evaluare, care i‑au îndrumat pe elevi cu răbdare și dăruire. Gânduri de recunoștință au fost îndreptate și către părinți, cei care îi susțin permanent pe copii în cultivarea talentelor și a dragostei pentru frumos.

Un moment aparte al festivității l‑a reprezentat găzduirea evenimentului în Biserica „Soborul Maicii Domnului”, prin bunăvoința părinților Valentin Bușe și Sergiu Nicolaescu, care i‑au primit pe participanți cu multă căldură și deschidere sufletească.

În cadrul ceremoniei au transmis mesaje de apreciere și încurajare inspectorul pentru arte plastice și vizuale, prof. Mihaela Boeru; directorul adjunct Ene Irina Antoaneta; profesor metodist Amalia Misailă; profesor Liliana Tremurici și profesorul Pavel Iulian Ștefan. Aceștia au subliniat importanța păstrării patrimoniului cultural românesc și rolul educației în formarea unor tineri apropiați de valorile autentice și de identitatea spirituală a poporului român.

Au fost felicitați toți elevii participanți, considerați adevărați păstrători ai tradițiilor românești prin talentul și perseverența lor. În mod special au fost evidențiați elevii distinși cu Premiul I, care vor reprezenta municipiul București la etapa națională a Olimpiadei de meșteșuguri tradiționale artistice românești, ce se va desfășura la Sibiu, în perioada 26-31 august 2026.