Festivitatea de premiere a Concursului Național Catehetic 2026 în Arhiepiscopia Timișoarei

Data: 10 Iunie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, sâmbătă, 6 iunie 2026, la biserica Parohiei Timișoara Zona Dacia, a avut loc festivitatea de premiere a parohiilor participante la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII‑a - 2026.

În Arhiepiscopia Timișoarei, ediția din acest an a reunit 36 de parohii din cuprinsul eparhiei, care au desfășurat proiecte catehetice, educative, culturale și filantropice dedicate familiei creștine, rolului acesteia în formarea copiilor și tinerilor, precum și modelelor de credință, smerenie și dăruire oferite de sfintele femei din calendarul Bisericii.

Festivitatea de premiere a fost găzduită de Parohia Timișoara Zona Dacia, câștigătoarea premiului I la etapa eparhială, și a reunit preoți coordonatori, profesori de religie și de alte discipline, precum și copii și tineri implicați în proiectele catehetice.

Activitatea a fost coordonată de pr. Cristian Păiș, inspector eparhial, și de pr. Aurel‑Cristian Tomescu, referent catehetic, cu sprijinul doamnei prof. Liliana‑Daniela Buzatu, inspector școlar de religie în cadrul IȘJ Timiș, părinții protopopi: Zaharia Pereș, Caius Andrașoni, Ionuț Furdean, Dorin Covaci, Ciprian Boșca și Marius Podereu, precum și reprezentanții catehetici din protopopiate.

În urma evaluării, premiul I a fost obținut de Parohia Timișoara Zona Dacia, din Protopopiatul Timișoara I, titlul proiectului fiind „Familia creștină - Biserica de acasă și școala iubirii”.