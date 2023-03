Fidelitate și cinstirea sfinților la Biserica Icoanei din Capitală

Evenimentele duhovnicești dedicate Duminicii Ortodoxiei au debutat la Biserica Icoanei din Capitală vineri, 3 martie, atunci când de la Reședința Patriarhală a fost adusă racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Comunitatea parohială a primit cu bucurie cinstitul odor care a fost așezat spre închinare alături de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, într‑un baldachin special amenajat în curtea bisericii.

Racla cu fragmentul din moaștele Sfântului Efrem cel Nou a fost adusă la orele amiezii de la Reședința Patriarhală de părintele paroh Liviu Nechita, consilier patriarhal, fiind întâmpinată cu bucurie de slujitorii și credincioșii prezenți. A urmat o scurtă slujbă în cadrul căreia au fost intonate troparul sfântului și condacul „Apărătoare Doamnă”. În continuare, cele două sfinte odoare au fost purtate în procesiune în jurul bisericii, fiind apoi așezate spre închinare în baldachinul frumos împodobit din vecinătatea lăcașului de cult.

Părintele paroh Liviu Nechita ne‑a vorbit despre semnificația deosebită pe care sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei o are pentru credincioșii acestei biserici: „După o perioadă de întrerupere de trei ani, cauzată de pandemia de coronavirus și de amplele lucrări de consolidare și restaurare realizate la Biserica Icoanei, lucrări încununate în luna mai a anului trecut prin sfințirea sfântului lăcaș, reîncepem evenimentele legate de Duminica Ortodoxiei. Este o sărbătoare foarte dragă membrilor comunității noastre, chiar dacă ea nu reprezintă hramul bisericii, acesta fiind «Adormirea Maicii Domnului». Această sărbătoare este legată de cinstirea sfintelor icoane, iar la biserica noastră se află o icoană deosebită a Maicii Domnului cu Pruncul care, potrivit tradiției, a fost dăruită de Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu unuia dintre sfetnicii săi care aici a ridicat o biserică și a așezat această frumoasă icoană. Ca urmare a evlaviei deosebite a credincioșilor comunității noastre pentru sfintele icoane, Duminica Ortodoxiei are o însemnătate aparte. Anul acesta, cu bucurie, reluăm evenimentele legate de întâia duminică a Postului Mare. Ele au debutat cu puțin timp înainte, când, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am adus de la Reședința Patriarhală un fragment din moaștele Sfântului Efrem cel Nou, un sfânt față de care credincioșii de la Biserica Icoanei au o evlavie deosebită. Poposirea în mijlocul nostru a sfântului, chiar și vreme de trei zile, reprezintă o amplificare a bucuriei comunității noastre”.

În seria evenimentelor cultural‑duhovnicești desfășurate pe parcursul următoarelor zile la Biserica Icoanei se înscrie și conferința „Postul, medicament pentru suflet”, ce va fi susținută sâmbătă, de la ora 17:00. Cei prezenți vor avea bucuria de a audia și un concert de cântări specifice Postului Mare, susținut de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și de corul lăcașului de rugăciune. Duminică, de la ora 10:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie pe podiumul special amenajat în vecinătatea bisericii. În fiecare dintre aceste trei zile, sfintele odoare vor rămâne spre închinare până la ora 22:00 sau până la închinarea ultimului credincios.