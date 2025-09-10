Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Grupul psaltic „Tronos Junior” la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 10 Septembrie 2025

Aproape 100 de copii, membri ai Grupului psaltic „Tronos Junior”, au dat vineri, 5 septembrie, răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Slujba a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

La finalul slujbei, ierarhul le‑a transmis celor mici mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, dăruindu‑le fiecăruia câte o icoană a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, urându‑le un început de an școlar binecuvântat.

Popasul duhovnicesc realizat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara de grupul de copii a făcut parte dintr‑un pelerinaj care i‑a purtat mai întâi la Mănăstirea Izbuc, apoi prin frumusețile Mănăstirii Cebza și ale orașului Timișoara.

 

