Grupul psaltic „Tronos Junior” la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Aproape 100 de copii, membri ai Grupului psaltic „Tronos Junior”, au dat vineri, 5 septembrie, răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Slujba a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

La finalul slujbei, ierarhul le‑a transmis celor mici mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, dăruindu‑le fiecăruia câte o icoană a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, urându‑le un început de an școlar binecuvântat.

Popasul duhovnicesc realizat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara de grupul de copii a făcut parte dintr‑un pelerinaj care i‑a purtat mai întâi la Mănăstirea Izbuc, apoi prin frumusețile Mănăstirii Cebza și ale orașului Timișoara.