Hirotonie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episocpul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 3 mai, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași, județul Călărași. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali, părintele Vasile Viorel Dinu, Protopop de Călărași, preoți și arhidiaconi. Dialogul liturgic a fost întreținut de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Ștefănescu. La chinonic, corurile „Apostolii” și „Îngerașii” ale parohiei din Călărași au susținut un concert de cântări religioase.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a rostit un cuvânt despre Duminica a 4‑a după Paști (a Vindecării slăbănogului), unde a pus accentul pe vindecarea sufletească înaintea celei trupești. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți și i‑a îndemnat să sporească rugăciunea și faptele bune, conform sfesc.ro.