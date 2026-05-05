Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași

Hirotonie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 05 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episocpul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 3 mai, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași, județul Călărași. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali, părintele Vasile Viorel Dinu, Protopop de Călărași, preoți și arhidiaconi. Dialogul liturgic a fost întreținut de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Ștefănescu. La chinonic, corurile „Apostolii” și „Îngerașii” ale parohiei din Călărași au susținut un concert de cântări religioase.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a rostit un cuvânt despre Duminica a 4‑a după Paști (a Vindecării slăbănogului), unde a pus accentul pe vindecarea sufletească înaintea celei trupești. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți și i‑a îndemnat să sporească rugăciunea și faptele bune, conform sfesc.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor  -   hirotonie
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri