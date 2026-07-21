Hram la biserica gălăţeană ocrotită de Sfântul Proroc Ilie

Biserica din Galaţi, cartierul Micro 17, ocrotită de Sfântul Proroc Ilie, a îmbrăcat luni, 20 iulie, haine de sărbătoare. Bucuria duhovnicească a clerului şi credincioşilor din această parohie a fost încununată cu oficierea Sfintei Liturghii la Altarul de vară al bisericii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La momentul chinonicului, mai mulţi copii, îmbrăcaţi în frumosul port tradițional românesc, au susţinut un microconcert de pricesne şi cântece patriotice. În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre viaţa Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, model al râvnei, al dragostei şi al slujirii lui Dumnezeu. Părintele Arhiepiscop Casian a evidențiat rolul comunității, formată din bunici, părinți, copii și cadre didactice, care colaborează în activități creative și practice (modelarea lemnului, pictură/culoare, panificație/modelarea făinii), transmițând astfel valorile credinței și ale speranței de la o generație la alta, în preajma sărbătorii hramului bisericii.

„Parohia «Sfântul Proroc Ilie» din cartierul Ada Marinescu din Galați reprezintă, pe cât este omenește posibil, o sinteză a pașilor Sfântului Profet Ilie. Casa filantropică de astăzi s‑a născut din modelul casei văduvei din Sarepta Sidonului, iar ecoul copilului înviat de profet se regăsește în glasurile copiilor din comunitate. Lucrările lor sunt expresia speranței, a credinței și a dragostei pentru valorile sfinte, transmise de la bunici către nepoți, ocrotite de părinți și îndrumate de cadre didactice. Modelând lemnul, culoarea și făina, acești copii ne oferă o icoană vie în curtea casei lui Dumnezeu, chiar la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie”, a spus ierarhul.

Continuând o frumoasă tradiţie care a prins contur în urmă cu nouă ani, curtea bisericii parohiale s‑a transformat într‑o grădină a bucuriei, a tradițiilor şi a culorilor, spre încântarea întregii comunități. Numeroși copii, îmbrăcați în straie de sărbătoare, atât liceeni, cât şi elevi de şcoală generală, au participat la diverse ateliere cu specific tradițional: țesut, împletit, pictură pe ceramică, lemn şi sticlă, modelat de colăcei specifici zonei Dunării de Jos. Copiii mai mari i‑au îndrumat cu entuziasm pe cei mai mici, printre care s‑au aflat și 20 de tineri proveniți din medii sociale defavorizate, asistaţi în cadrul Fundaţiei ,,Familia” din municipiul Galați, cu care parohia se află într‑un parteneriat pentru desfăşurarea de activităţi social‑filantropice şi cultural‑educative. La eveniment a participat şi un grup de tineri şi bunici din localitatea Vameş, judeţul Galaţi, împreună cu preotul din comunitatea lor parohială, implicaţi în multe activităţi cu specific tradiţional.

Ajuns la cea de‑a 10‑a ediţie, Târgul de Sfântul Ilie organizat în curtea bisericii parohiale a cuprins o expoziţie de vase tradiţionale şi obiecte populare, în cadrul căreia au fost amenajate diverse standuri de prezentare a modalităţilor de pictat icoane şi de realizat vase de lut, ţesături şi produse de panificaţie. Expoziţia a fost realizată cu sprijinul mănăstirilor Adam şi Lacu Sărat, al grupului de tineri şi vârstnici din localitatea Vameş, al elevilor de la Liceul Dunărea şi de la Şcoala Gimnazială nr. 9 din Galaţi şi al unor artişti populari din zonă. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a oferit rangul de iconom stavrofor preotului coslujitor Marius Anton de la Parohia „Sfântul Ilie” din Galaţi, iar preotului paroh Dumitru Petrea de la Parohia Vameş, judeţul Galaţi, rangul de iconom. La final, credincioşii prezenţi au fost miruiţi şi au primit iconiţe, iar copiii au fost invitaţi la tradiţionala agapă în noul aşezământ educaţional şi social‑filantropic al parohiei. De asemenea, prin grija şi implicarea membrilor Consiliului şi Comitetului parohial au fost oferite pachete cu alimente vârstnicilor nevoiaşi din parohie şi masa de prânz pentru asistaţii din cadrul Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor din Galaţi, iar 20 de copii care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse au beneficiat în zilele premergătoare hramului de o excursie în judeţul Buzău, prilej cu care au fost vizitate mai multe obiective bisericeşti şi turistice din acea zonă.