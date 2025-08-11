Hramul Bisericii „Sfântul Mucenic Laurenţiu” din Cisnădie

Biserica „Sfântul Mucenic Laurenţiu” şi „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Cartierul Arhitecţilor ‑ Cisnădie, judeţul Sibiu, şi‑a sărbătorit hramul în Duminica a 9‑a după Rusalii, zi de cinstire a primului ocrotitor al lăcaşului de cult. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Împreună cu ierarhul au liturghisit membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, protopopi și alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii, dirijat de teologul Gelu Florin Colpoş, informează Mitropolia Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu l‑a hirotonit diacon pe teologul Paul Mihali.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. prof. dr. Vasile Mihoc, care a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie din Duminica a 9‑a după Rusalii.

„Evanghelia de astăzi răspunde la această întrebare: «Cine este Iisus Hristos?» Încununarea acestei revelaţii este la sfârşitul Evangheliei de astăzi, când cei din corabie I se închină Mântuitorului ca unui Dumnezeu. Este o încununare a revelaţiei, pentru că ei se închină şi spun: «Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!»”, a spus pr. prof. dr. Vasile Mihoc.

„Ei sunt bogăţia noastră!”

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a vorbit credincioşilor prezenţi despre viața, martiriul și lucrarea filantropică a Sfântului Mucenic și Arhidiacon Laurențiu.

„Sfântul Mucenic Laurenţiu a fost arhidiacon, un slujitor atât de important al Papei Sixt încât era primul dintre cei zece diaconi ai acestuia. Când episcopul său a fost prins de persecutorii creştinilor, Sfântul Laurenţiu s‑a dus să‑l viziteze la închisoare. Acesta i‑a dat o ultimă poruncă, ultima binecuvântare: să meargă să ia toată avuţia Bisericii şi să o împartă săracilor. Au auzit cei care l‑au adus acolo, l‑au închis şi pe el şi l‑au obligat să le dea lor aceste bunuri. (...) A fost pedepsit prin ardere pe grătar şi se spune că a avut atâta tărie încât nu i‑a certat, nu i‑a blestemat, ci le‑a spus să îl întoarcă şi pe partea cealaltă. A avut o putere atât de mare în răbdarea martiriului şi ne‑a lăsat nouă o lucrare dumnezeiască împlinită în Biserica lui Hristos”, a subliniat ierarhul.

Părintele Mitropolit Laurențiu l‑a hirotesit iconom stavrofor pe preotul Emil Oancea de la biserica din Cartierul Arhitecţilor, iar primarul oraşului Cisnădie, Mircea Orlățan, a primit din partea ierarhului distincţia „Crucea Șaguniană pentru mireni”, în semn de apreciere pentru susţinerea activităţilor parohiale şi ale comunităţii din acest cartier.

Sărbătoare în Mitropolia Ardealului

După Sfânta Liturghie a urmat un moment festiv prin care membrii Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi, stareţi, preoți, monahi, monahii și credincioșii prezenţi i‑au transmis felicitări, urări de sănătate, păstorire îndelungată Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu în ziua de cinstire a sfântului ocrotitor. Felicitările şi mulţumirile venite din partea celor prezenţi au fost transmise de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Mulţumirile din partea comunităţii au fost transmise de primarul Mircea Orlăţan, care a subliniat rolul important al bisericii din Cartierul Arhitecţilor pentru viaţa oamenilor de aici.

La final, Părintele Mitropolit Laurențiu le‑a mulţumit preoților Iosif Toma și Emil Oancea de la biserica din Cartierul Arhitecţilor şi tuturor celor prezenți.