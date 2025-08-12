Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Catedralei istorice din Baia Mare

Hramul Catedralei istorice din Baia Mare

Un articol de: Andrei Fărcaş - 12 August 2025

În cea de a noua duminică după Sfintele Rusalii, când se citește Sfânta Evanghelie despre potolirea furtunii pe mare, 10 august, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie de hramul Catedralei istorice din Baia Mare „Adormirea Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, și i‑a oferit fostului preot paroh Andrei Costinaș distincţia „Crucea Voievodală Maramureșeană”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei, dirijat de Gabriela Cânţa, și de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar la chinonic a interpretat o priceasnă studenta Diana Rednic.

Preasfinţitul Părinte Iustin a ţinut un cuvânt de învățătură pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, a potolirii furtunii pe mare de către Mântuitorul Iisus Hristos, și l‑a încheiat cu un mesaj adresat tinerilor din ziua de azi, expuși tot mai mult pe furtuna vieții, în care capcanele sunt la tot pasul.

„Deci Hristos să fie cu noi și să vină la noi chiar și în noaptea păcatelor, în noaptea aceasta adâncă în care societatea stă gata‑gata să naufragieze, să ne aducă pacea așa cum a adus‑o Apostolilor, să liniștească furtuna, să liniștească lumea, să liniștească interiorul nostru, că și noi suntem în furtună, uneori, și prin sufletul nostru trec furtuna și valurile, și, uneori, suntem înfricoșați și ne temem. Să nu ne temem, că Hristos este cu noi, și să ne închinăm Lui, zicând: Doamne, ocrotește‑ne și ajută‑ne, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”, a spus ierarhul.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, părintele Andrei Costinaș a primit din partea ierarhului cea mai înaltă distincție a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, „Crucea Voievodală Maramureșeană. Preotul paroh Marius Sabou a adus mulţumiri ierarhului şi tuturor celor prezenţi.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   hram  -   Catedrala istorica Baia Mare
  • Hramul Mănăstirii Nicula Știri
    Hramul Mănăstirii Nicula

    Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru transilvăneni are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la

    12 Aug, 2025
  • „Biserica este corabia care ne duce la limanul cel liniștit” Știri
    „Biserica este corabia care ne duce la limanul cel liniștit”

    În Duminica a 9-a după Rusalii, obștea și numeroșii pelerini ai Mănăstirii Radu Vodă din București au primit binecuvântarea Prea­sfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al vetrei monahale. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul așezământului monahal și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor; părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal, director al Bibliotecii Sfântului Sinod, precum și alți preoți și diaconi, slujitori ai mănăstirii bucureștene.

    11 Aug, 2025
