Hramul de iarnă al Catedralei Episcopale din Deva

În ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei - făcătorul de minuni, la Catedrala Episcopală din Deva a fost prăznuit hramul de iarnă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae” a Catedralei Episcopale, dirijată de preotul Nicolae Daniel Balea.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim, vorbind despre virtuțile Sfântului Ierarh Nicolae amintite în troparul său, a evidențiat iubirea față de semeni, manifestată prin multă milostenie săvârșită, de cele mai multe ori, în chip tainic. Ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să fie următori ai Sfântului Nicolae prin fapte concrete ale milosteniei, avându‑i în vedere, în primul rând, pe cei înaintați în vârstă, care sunt singuri și neputincioși.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu, al cărui mormânt se află în pronaosul catedralei, precum și pentru ctitorii și slujitorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că în chipul Sfântul Ierarh Nicolae vedem, pe lângă modelul de dragoste milostivă, maturitatea duhovnicească a celui ce se simte dator să‑L mărturisească pe Hristos, însă această mărturisire, de multe ori, cere jerfă, cere virtute, cere tăierea voii omului pentru ca în el să se împlinească voia lui Dumnezeu. Ierarhul hunedorean a adresat, la final, un cuvânt de mulțumire tuturor celor prezenți la sărbătoarea catedralei devene.