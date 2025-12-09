Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul de iarnă al Catedralei Episcopale din Deva

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 09 Decembrie 2025

În ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei - făcătorul de minuni, la Catedrala Episcopală din Deva a fost prăznuit hramul de iarnă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae” a Catedralei Episcopale, dirijată de preotul Nicolae Daniel Balea.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim, vorbind despre virtuțile Sfântului Ierarh Nicolae amintite în troparul său, a evidențiat iubirea față de semeni, manifestată prin multă milostenie săvârșită, de cele mai multe ori, în chip tainic. Ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să fie următori ai Sfântului Nicolae prin fapte concrete ale milosteniei, avându‑i în vedere, în primul rând, pe cei înaintați în vârstă, care sunt singuri și neputincioși.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu, al cărui mormânt se află în pronaosul catedralei, precum și pentru ctitorii și slujitorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că în chipul Sfântul Ierarh Nicolae vedem, pe lângă modelul de dragoste milostivă, maturitatea duhovnicească a celui ce se simte dator să‑L mărturisească pe Hristos, însă această mărturisire, de multe ori, cere jerfă, cere virtute, cere tăierea voii omului pentru ca în el să se împlinească voia lui Dumnezeu. Ierarhul hunedorean a adresat, la final, un cuvânt de mulțumire tuturor celor prezenți la sărbătoarea catedralei devene. 

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Catedrala Episcopală din Deva  -   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei  -   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
