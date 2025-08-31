Hramul Mănăstirii Cormaia, judeţul Bistriţa‑Năsăud

La sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, vineri, 29 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița‑Năsăud, cu ocazia hramului.

La Altarul de vară din curtea așezământului monahal, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul: înger, apostol și mucenic. Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să fie stăruitori în promovarea binelui, să învețe din dârzenia sfântului și să numească păcatul pe nume, chiar și atunci când aceasta atrage după sine necazuri sau umilințe.

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost înger, apostol și mucenic. Să învățăm de la el să avem o viață frumoasă, îngerească; să avem față de ceilalți un cuvânt înțelept, creștinesc și drept, pentru a‑i conduce pe calea cea bună. Iar atunci când, pentru cuvântul drept și sfânt, trebuie să și suferim, să o facem. (…) Să fim stăruitori în promovarea binelui. Stăruitori fiind, învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul că nu trebuie să căutăm la fața omului”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de preoți și psalți din Vicovu de Sus, dirijat de părintele Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților la Sectorul educațional-teologic.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul George‑Liviu George, care a fost desemnat preot de slujire caritativă pe seama Clinicii de Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj‑Napoca.

La finalul Liturghiei, duhovnicul așezământului monahal, protosinghelul Nicodim Sîngeorzan, a mulțumit ierarhului, preoților împreună‑slujitori, oficialităților și tuturor celor care cercetează și ajută mănăstirea.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului. Printre cei prezenți s‑au aflat și aproximativ 90 de adolescenți, participanți la tabăra de vară „Emaus”, desfășurată în perioada 25‑30 august, la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz‑Băi. Tabăra este organizată de Asociația „O cană cu apă” din Feldru.

La Mănăstirea Cormaia vieţuiesc 30 de maici, stareță fiind stavrofora Sebastiana Sîngeorzan.