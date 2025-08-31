Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii Cormaia, judeţul Bistriţa‑Năsăud

Știri
Un articol de: Darius Echim - 31 August 2025

La sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, vineri, 29 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița‑Năsăud, cu ocazia hramului.

La Altarul de vară din curtea așezământului monahal, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat trei mari virtuți ale Sfântului Ioan Botezătorul: înger, apostol și mucenic. Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să fie stăruitori în promovarea binelui, să învețe din dârzenia sfântului și să numească păcatul pe nume, chiar și atunci când aceasta atrage după sine necazuri sau umilințe.

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost înger, apostol și mucenic. Să învățăm de la el să avem o viață frumoasă, îngerească; să avem față de ceilalți un cuvânt înțelept, creștinesc și drept, pentru a‑i conduce pe calea cea bună. Iar atunci când, pentru cuvântul drept și sfânt, trebuie să și suferim, să o facem. (…) Să fim stăruitori în promovarea binelui. Stăruitori fiind, învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul că nu trebuie să căutăm la fața omului”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de preoți și psalți din Vicovu de Sus, dirijat de părintele Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților la Sectorul educațional-teologic.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul George‑Liviu George, care a fost desemnat preot de slujire caritativă pe seama Clinicii de Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj‑Napoca.

La finalul Liturghiei, duhovnicul așezământului monahal, protosinghelul Nicodim Sîngeorzan, a mulțumit ierarhului, preoților împreună‑slujitori, oficialităților și tuturor celor care cercetează și ajută mănăstirea.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului. Printre cei prezenți s‑au aflat și aproximativ 90 de adolescenți, participanți la tabăra de vară „Emaus”, desfășurată în perioada 25‑30 august, la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz‑Băi. Tabăra este organizată de Asociația „O cană cu apă” din Feldru.

La Mănăstirea Cormaia vieţuiesc 30 de maici, stareță fiind stavrofora Sebastiana Sîngeorzan.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   Mănăstirea Cormaia
