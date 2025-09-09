Hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele

La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, Mănăstirea de la Piatra Fântânele, județul Bistrița‑Năsăud, situată în Pasul Tihuța, la cota 1.200, la granița dintre Transilvania și Bucovina, și‑a sărbătorit hramul.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Rugăciune și muncă”, în cadrul acestuia, pornind de la exemplul Maicii Domnului, a evidențiat cei doi stâlpi principali ai unei vieți creștine autentice: rugăciunea și munca, cea din urmă împlinită prin practicarea faptelor milei creștine.

„Rugăciunea trebuie îngemănată cu munca și cu faptele milei trupești, de care Însuși Domnul Iisus Hristos ne va întreba la Dreapta Judecată. Rugăciune și muncă. Exemplul absolut de rugătoare este Maica Domnului, a cărei naștere o prăznuim astăzi. Nu voi stărui acum asupra istorisirii vieții ei, căci o cunoașteți: ea a fost rod al rugăciunii, căci Drepții Ioachim și Ana nu aveau copii, dar Dumnezeu le‑a dăruit‑o pe Maica Domnului. Ei au adus‑o la templu de la vârsta de trei ani, iar la vremea potrivită a fost umbrită de Duhul Sfânt și L‑a născut pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. (…) Așadar, muncă și rugăciune! Să participăm duminică de duminică la Sfânta Liturghie și, oricât de scurtă ar fi, să zicem o rugăciune dimineața și seara. Atunci ni se poate spune și nouă, asemenea femeii din Evanghelia citită la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, aceeași Evanghelie rânduită și la Adormirea Maicii Domnului: «Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; dar un singur lucru trebuie: căci Maria partea cea bună și‑a ales, care nu se va lua de la ea»”, a conchis Mitropolitul Clujului.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele, dirijat de pr. Gabriel Doroftiese.

În cadrul slujbei, întâistătătorul eparhiei s‑a rugat pentru elevii care au început școala, iar la finalul Liturghiei le‑a oferit cărți duhovnicești tuturor copiilor și tinerilor prezenți și le‑a urat succes în noul an școlar.

Duhovnicul așezământului monahal, protosinghelul Gavriil Horț, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, preoților împreună‑slujitori, oficialităților și tuturor celor care ajută mănăstirea. La slujbă au participat autorități locale, județene și centrale, precum și mii de credincioși, o parte fiind îmbrăcați în straie populare.