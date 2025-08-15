Hramul Mănăstirii Nicula

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august, la Altarul de vară din curtea mănăstirii a fost săvârşită Sfânta Liturghie la care au fost prezenţi aproximativ 30 de mii de pelerini. În zilele premergătoare hramului, în jur de 100.000 de pelerini au trecut pragul mănăstirii și s-au închinat Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, unde se află Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul românesc. Aici se desfășoară an de an, pe 15 august, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania. Zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării, precum și din străinătate, veniți să se roage în fața Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, au participat și-n acest an la manifestările religioase organizate de așezământul monahal cu prilejul hramului.

În ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei (care își are metania la Mănăstirea Nicula), în sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului - arhim. Dumitru Cobzaru, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului - pr. Dumitru Boca, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol - arhid. Claudiu Grama, starețul mănăstirii Nicula - arhim. Iustin Miron, protopopul de Gherla - pr. Iulian Paul Isip, protopopul Dejului - pr. Ioan Buftea, protopopul de Bistrița - pr. Ioan Marius Pintican și alți clerici invitați.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, în cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, intitulat sugestiv „Maica Vieții”, a subliniat rolul unic al Maicii Domnului în istoria mântuirii.

„Mai întâi, Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem și în acest an la Mănăstirea Nicula. Apoi, mulțumim Maicii Domnului, care ne-a învăluit cu rugăciunile ei”, a transmis Părintele Mitropolit la finalul Sfintei Liturghii.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei, pelerinilor prezenți și tuturor autorităților care s-au implicat în buna organizare a hramului mănăstirii din acest an.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și arhid. prof. Daniel Frumos. La chinonic, pelerinii, mulți îmbrăcați în straie populare, au cântat pricesne închinate Maicii Domnului, alături de pr. Ioan Roman, cântăreața de muzică populară Lavinia Goste și de tinerele interprete din județul Bistrița-Năsăud, surorile Maria și Andreea Pavelean. Totodată, mulți pelerini, în speciali tineri, s-au împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii.

La slujbă, alături de cei aproximativ 30 de mii de pelerini, au participat oficialități civile și militare, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic.

În zilele premergătoare hramului, în jur de 100.000 de pelerini au trecut pragul mănăstirii și s-au închinat Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Sute de jandarmi, polițiști și pompieri clujeni au fost mobilizați pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și siguranță pe întreaga durată a hramului. De asemenea, personalul medical specializat al Ambulanței Județului Cluj, cu mai multe echipaje medicale, au asigurat asistența medicală a pelerinilor.