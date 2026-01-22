Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii Ohaba, Hunedoara

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 22 Ianuarie 2026

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, miercuri, 21 ianuarie, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Mănăstirea Ohaba cu hramurile „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” și „Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul”.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre înțelepciunea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, atât ca teolog, cât și ca filosof, oferindu‑l ca model de ascet și mărturisitor al lui Dumnezeu și îndemnând credincioșii prezenți să‑și trăiască viața în curăție, întărindu‑se prin post și rugăciune, pentru a se face locașuri ale Duhului Sfânt.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, viețuitori și ctitori ai mănăstirii trecuți la cele veșnice.

 

