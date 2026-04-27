Hramul Mănăstirii Pantocrator din Drăgăneşti‑Vlaşca

Credincioși teleormăneni și pelerini din toată țara au participat duminică, 26 aprilie, la hramul de primăvară al Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, închinat Sfintelor Femei Mironosițe. La Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, din Biserica Ortodoxă a Greciei, împreună cu mai mulți ierarhi români, au luat parte mii de credincioși.

Bucuria duhovnicească a pelerinilor a fost sporită în acest an de aducerea raclei ce adăpostește cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la Mănăstirea Xenofont, din Sfântul Munte Athos. Cinstitul cap a fost așezat spre închinarea credincioșilor, alături de racla cu un fragment din moaștele Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, aflată în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară al așezământului monahal de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, din Biserica Ortodoxă a Greciei, împreună cu Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor; Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon a evidențiat faptul că Sfintele Femei Mironosițe sunt prețuite pentru curajul și iubirea prin care au mărturisit pe Hristos Cel răstignit și înviat: „Duminica de astăzi este Duminica Mironosițelor, iar Mănăstirea Pantocrator se bucură și o prăznuiește duhovnicește pe ocrotitoarea sa, Sfânta Maria Magdalena, care ne aduce și nouă, asemenea odinioară, vestea cea bună a Învierii, după porunca Domnului. Prin exemplul lor de credință neclintită, Mironosițele devin modele de dăruire și nădejde pentru toți credincioșii. Ele ne învață să rămânem statornici în iubirea față de Hristos, chiar și în momentele de încercare. Lumina Învierii, vestită de ele, continuă să aducă pace și bucurie în sufletele tuturor celor care cred”.

De asemenea, în cuvântul de mulțumire, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction a evidențiat frumusețea și profunzimea acestei sărbători, subliniind rolul deosebit al femeilor în viața Bisericii: „Începând din acest an, potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în această Duminică a Sfintelor Mironosițe se va face și pomenirea tuturor sfintelor femei românce. Privindu‑le viața și jertfelnicia, suntem chemați să le urmăm credința și statornicia”.

Părintele arhim. Alexios Mantziris, starețul Mănăstirii Xenofont, ce a adus cinstitul cap al Sfântului Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator, a evidențiat că participarea credincioșilor la acest pelerinaj, pentru cinstirea Sfântului Gheorghe, este izvor de binecuvântare și folos duhovnicesc atât pentru ei, cât și pentru familiile lor.

„Am adus în țara voastră un odor de mare preț din mănăstirea noastră, o parte din cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Acest sfânt, a cărui pomenire am prăznuit‑o zilele trecute și ale cărui sfinte moaște se află acum în mijlocul nostru, a primit închinarea voastră, rugăciunile și lacrimile voastre de pocăință, precum și mulțumirile aduse. Să știți, iubiții mei frați, că această închinare vă va fi de folos sufletesc și trupesc atât vouă, cât și tuturor celor din familiile voastre”, a afirmat părintele arhimandrit.