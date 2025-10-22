Hramul Mănăstirii „Petru Rareș Vodă” din Ciceu‑Corabia

Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din Ciceu‑Corabia, județul Bistrița‑Năsăud, și‑a prăznuit marți, 21 octombrie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, Mucenicul Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții Mărturisitori şi Mucenici Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel.

Cu prilejul prăznuirii celui de‑al zecelea hram și al sărbătoririi a 10 ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii, la Altarul de vară din curtea așezământului monahal, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, îndemnând să fim „ortodocși credincioși, buni și misionari”, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi‑voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 10, 32‑33). Ierarhul a vorbit despre importanța mărturisirii credinței în ziua de azi, dându‑i ca modele de credință și mărturisire pe Sfinții Mărturisitori Ardeleni, păstrători ai credinței străbune, care au fost „ortodocși credincioși, buni și misionari”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej. La chinonic, tinerele Veronica Tomoiagă și Oana Pop au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele stareț Teofan Timiș a mulțumit ierarhului, oficialităților, credincioșilor prezenți și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea.

Ierarhul a vizitat, cu această ocazie, șantierul noii biserici și al complexului monahal. Lucrările de edificare a bisericii au început în 2022 și s‑au desfășurat pe parcursul unui an și jumătate, lăcașul de cult fiind acum pregătit pentru a fi împodobit cu pictură în tehnica frescă. De asemenea, continuă lucrările la clădirea complexului monahal, care va cuprinde stăreția, trapeza, chiliile, muzeul și alte anexe.