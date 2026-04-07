Hramul unei parohii din Caransebeș

Credincioșii Parohiei „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Caransebeș s‑au bucurat duminică, 5 aprilie, de prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Cu această ocazie, Corul „Floralia” al Parohiei a oferit un moment spiritual‑artistic de cântece și poezii specifice sărbătorii, dar și patriotice. Preasfințitul Părinte a evidențiat la finalul Sfintei Liturghii, familia numeroasă a părintelui paroh Florin Ciucur, oferindu‑le o diplomă de recunoștință. Aceeași diplomă i‑a oferit‑o și doamnei profesoare Maria Ponețchi, dirijorul corului parohiei. Din partea comunității Preasfințitul Părinte a primit un set cu omofor și epitrahil.

„Copiii, tinerii și credincioșii din această parohie au pregătit pentru hramul bisericii un mini‑concert de pricesne, iar copilașii au recitat poezii. Am fost impresionat pentru că într‑adevăr, aici este o lucrare articulată cu tinerii și copiii. De asemenea, am remarcat faptul că toți credincioșii din această parohie formează o familie extinsă. În Corul «Floralia» al parohiei sunt nouă familii care formează o familie mai mare și care întotdeauna răspunde afirmativ chemării părintelui paroh Ilie Florin Ciucur”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.