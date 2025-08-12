Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Icoana de la Mănăstirea Adam în municipiul Brăila

Știri
Un articol de: Diac. Vasile Robert Nechifor - 12 August 2025

În postul Adormirii Maicii Domnului, în Arhiepiscopia Dunării de Jos este organizat un pelerinaj cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, eveniment care în fiecare an crește în amploare. Anul acesta, programul pelerinajului a cuprins vizite cu cinstitul odor în aproximativ 150 de comunități, între ele numărându‑se și Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Brăila, unde icoana a poposit în noaptea de 10 spre 11 august.

După ce a vizitat mai multe parohii din județul Galați, duminică, 10 august, la orele Vecerniei, icoana Maicii Domnului de Mănăstirea Adam din nordul județului Galați a poposit la biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din centrul orașului Brăila, fiind întâmpinată cu evlavie de un sobor de preoți și mii de credincioși, în sunet de toacă și de clopot, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.

Icoana a fost purtată de clerici în procesiune din Piața Traian până la sfântul lăcaș, unde a fost așezată spre închinare sutelor de credincioși de toate vârstele care au așteptat cu evlavie și emoție reîntâlnirea cu Preasfânta Fecioară. În mijlocul lor s‑a aflat și Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit la ceas de seară slujba Privegherii, urmată de Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Icoana a rămas așezată spre închinare în curtea bisericii brăilene până la orele amiezii zilei de 11 august, când ultimii credincioși s‑au putut închina Născătoarei de Dumnezeu, cerându‑i ocrotirea și aducându‑i mulțumire pentru darurile bogate revărsate asupra lor prin mijlocirea sa.

În ultimele zi ale pelerinajului, icoana va fi purtată în parohii din protopopiatele Tecuci și Nicorești, urmând ca în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, cinstitul odor să revină la Mănăstirea Adam, unde mii de pelerini sunt așeptați să participe, ca și în anii anteriori, la slujba Privegherii oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de un numeros sobor de clerici, în cadrul căreia va fi cântat și Prohodul Maicii Domnului.

 

