Icoana de la Mănăstirea Adam în municipiul Brăila

În postul Adormirii Maicii Domnului, în Arhiepiscopia Dunării de Jos este organizat un pelerinaj cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, eveniment care în fiecare an crește în amploare. Anul acesta, programul pelerinajului a cuprins vizite cu cinstitul odor în aproximativ 150 de comunități, între ele numărându‑se și Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Brăila, unde icoana a poposit în noaptea de 10 spre 11 august.

După ce a vizitat mai multe parohii din județul Galați, duminică, 10 august, la orele Vecerniei, icoana Maicii Domnului de Mănăstirea Adam din nordul județului Galați a poposit la biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din centrul orașului Brăila, fiind întâmpinată cu evlavie de un sobor de preoți și mii de credincioși, în sunet de toacă și de clopot, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.

Icoana a fost purtată de clerici în procesiune din Piața Traian până la sfântul lăcaș, unde a fost așezată spre închinare sutelor de credincioși de toate vârstele care au așteptat cu evlavie și emoție reîntâlnirea cu Preasfânta Fecioară. În mijlocul lor s‑a aflat și Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit la ceas de seară slujba Privegherii, urmată de Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Icoana a rămas așezată spre închinare în curtea bisericii brăilene până la orele amiezii zilei de 11 august, când ultimii credincioși s‑au putut închina Născătoarei de Dumnezeu, cerându‑i ocrotirea și aducându‑i mulțumire pentru darurile bogate revărsate asupra lor prin mijlocirea sa.

În ultimele zi ale pelerinajului, icoana va fi purtată în parohii din protopopiatele Tecuci și Nicorești, urmând ca în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, cinstitul odor să revină la Mănăstirea Adam, unde mii de pelerini sunt așeptați să participe, ca și în anii anteriori, la slujba Privegherii oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de un numeros sobor de clerici, în cadrul căreia va fi cântat și Prohodul Maicii Domnului.