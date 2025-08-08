Icoana de la Mănăstirea Glavacioc în București

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în perioada 14‑17 august 2025, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, județul Argeș, va fi adusă, pentru prima dată în istorie, la Biserica „Sfântul Gheorghe‑Nou” din Capitală.

Acest pelerinaj are loc cu prilejul hramului de vară al bisericii, închinat Sfinților Martiri Brâncoveni, precum și al marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, zi în care Sfinții Brâncoveni au primit cununa muceniciei.

Icoana Maicii Domnului de la Glavacioc, veche de peste 600 de ani și cinstită pentru numeroasele minuni săvârșite de‑a lungul veacurilor, va fi așezată spre închinare alături de racla cu moaștele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.

Sărbătoarea va începe joi, 14 august, la ora 17:00, cu primirea icoanei, urmată la ora 17:15 de așezarea acesteia în pridvorul bisericii. De la ora 17:30 se va săvârși slujba Prohodului Maicii Domnului.

Vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, programul va continua la ora 8:30 cu Utrenia, urmată la ora 10:00 de Sfânta Liturghie. Seara, de la ora 18:00, se va oficia slujba de priveghere în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni.

Sâmbătă, 16 august, la ora 8:30 se va săvârși Utrenia, iar la ora 9:30 va avea loc primirea Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La ora 10:00 va fi oficiată Sfânta Liturghie, urmată la ora 12:30 de slujba Parastasului. Ziua se va încheia la ora 18:00 cu Acatistul Maicii Domnului.

Duminică, 17 august, programul va continua la ora 8:30 cu Utrenia și la ora 10:00 cu Sfânta Liturghie. În după‑amiaza aceleiași zile, la ora 17:00, delegația de la Mănăstirea Glavacioc va porni înapoi spre așezământul monahal.

„Este un moment istoric și o mare binecuvântare pentru Capitală. Îi așteptăm pe credincioși să se închine Maicii Domnului și să primească întărire sufletească, așa cum de secole au făcut‑o pelerinii de la Glavacioc”, ne‑a transmis părintele Emil‑Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe‑Nou” din Capitală.