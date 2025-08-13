Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Icoană importantă a Maicii Domnului amplasată în pronaosul Catedralei Naționale

Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 13 August 2025

În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta - Rugătoarea, informează Agenția de știri BASILICA.

„«Maica Domnului Oranta» se referă la o reprezentare iconografică a Fecioarei Maria în poziție de rugăciune, cu mâinile ridicate și palmele deschise, cu Pruncul Iisus reprezentat pe pieptul ei, simbol al întrupării. Această imagine este foarte veche, având origini în arta creștină timpurie și fiind des întâlnită în mozaicuri și fresce bizantine, simbolizând‑o pe Maica Domnului ca Rugătoare. Icoana este o imagine a Bisericii rugătoare și a mijlocirii Maicii Domnului pentru lume. Un exemplu celebru al acestei icoane este «Maica Domnului Oranta» din Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, din secolul al 11‑lea, cunoscută și sub numele de «Zidul neclintit» pentru că simbolizează ocrotirea și apărarea orașului și a credincioșilor”, a explicat pictorul Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de mozaic.

Echipa de pictură în mozaic de la Catedrala Națională muncește intens pentru a decora o suprafață cât mai mare înainte de sfințirea lăcașului din data de 26 octombrie 2025. Pictorii și‑au propus să îndeplinească lunar o normă de 360 de metri pătrați, însă reușesc adesea să o depășească, a anunțat părintele consilier patriarhal Nicolae Crîngașu, coordonatorul lucrărilor de construcție a edificiului. 

