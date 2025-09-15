Ierarh din Arhiepiscopia Muntelui Liban în vizită la Palatul Patriarhiei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, l-a primit în audiență, astăzi, 15 septembrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Înaltpreasfințitul Părinte Silouan Moussi, Mitropolit de Byblos și Botrys, din Arhiepiscopia Muntelui Liban, alături de părintele Daniel Bedran, ucenic al Sfântului Cuvios Sofian Boghiu, cleric ortodox antiohian, slujitor în orașul Cordoba, Argentina, însoțit de soția sa, Silvia Bedran.

În cadrul întrevederii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis delegației din Orientul Mijlociu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urându‑le o ședere plăcută în capitala României, unde sunt prezenți pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată marți, 16 septembrie, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Siluan Moussi a mulțumit pentru primirea de la Palatul Patriarhiei, cu ocazia acestui eveniment unic din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a subliniat activitatea Sfântului Cuvios Sofian Boghiu în Arhiepiscopia Muntelui Liban, loc în care a pictat Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii de la Deir‑el‑Harf, în perioada 1971‑1972, Catedrala din Homs și o biserică din Hama, Siria, în perioada 1978‑1979.

Pe tot parcursul întrevederii s‑a reamintit activitatea rodnică a Sfântului Cuvios Sofian Boghiu în sânul Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, motiv pentru care a fost supranumit „Apostolul Bucureștilor”. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța cunoașterii vieții acestui mare sfânt cuvios român în afara granițelor țării, fiind un exemplu de blândețe, smerenie și bunătate, aspecte evidențiate constant în Arhiepiscopia Muntelui Liban.

La finalul întrevederii, ierarhul a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh pentru binecuvântarea de a participa la evenimentul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim, precum și pentru bucuria de a primi o părticică din sfintele moaște și o icoană cu chipul marelui sfânt bucureștean.

La sfârșit, membrii delegației au vizitat Palatul Patriarhiei și Catedrala Patriarhală.