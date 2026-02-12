Ierarh ortodox din Africa în vizită la Palatul Patriarhiei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, l-a primit în audiență astăzi, 12 februarie, în Sala „Sfântul Ioan Casian” a Palatului Patriarhiei, pe Preasfințitul Părinte Marcos, Episcop de Gaborone și Botswana din cadrul Patriarhiei Alexandriei și a Întregii Africi.

Preasfințitul Părinte Marcos a adresat un cuvânt de mulțumire pentru primire și a transmis salutările Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea al Alexandriei și al Întregii Africi către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Am avut astăzi o întâlnire rodnică cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. I-am transmis salutările Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea al Alexandriei adresate Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Am discutat despre bunele relații pe care Patriarhia Alexandriei le are cu Patriarhia Română, despre relațiile bune pe care le avem și cu insula Cipru, dar și despre colaborările pe care noi le-am avut în trecut și pe care le vom avea, în continuare, în Africa”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat bunele relații dintre Patriarhia Română și Patriarhia Alexandriei, precum și sprijinul concret oferit de instituțiile și credincioșii români pentru misiunea din Africa: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, l-am primit pe Preasfințitul Părinte Marcos, Episcop de Gaborone și Botswana, care se află într-o vizită în țara noastră și sigur că această vizită a reliefat încă o dată bunele relații dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Alexandriei. Dânsul este episcop misionar în Africa, unde Patriarhia Alexandriei are jurisdicție și desfășoară o frumoasă și admirabilă lucrare misionară, la care, în mai multe proiecte, are ca parteneri fie instituții din Biserica noastră, fie creștini din Biserica noastră. Este cunoscut faptul că atât unele eparhii din țară, cât mai ales unii credincioși cu o situație materială bună, și care sunt dornici de a veni în ajutorul celor care se confruntă cu fenomenul sărăciei, al lipsei apei, construiesc case sociale, sapă fântâni, construiesc lăcașuri de cult pentru populația africană care primește Evanghelia și care, prin Botez, devine parte a Bisericii Ortodoxe”.

Ierarhul român a menționat că Preasfințitul Părinte Marcos a apreciat activitatea preoților de naționalitate română din Cipru și performanța instituțiilor media ale Bisericii noastre: „Dânsul, fiind de origine cipriotă, a apreciat, pe lângă ajutorul pe care Biserica Ortodoxă Română, prin clerul și credincioșii ei, îl oferă misiunii din Africa, și faptul că în Cipru avem mai mulți preoți de origine română care slujesc în comunități cipriote și care sunt preoți admirabili, ce desfășoară o activitate pe care Biserica Ortodoxă a Ciprului o apreciază. Preasfinția Sa a avut cuvinte extraordinare despre Catedrala Națională și despre Centrul de Presă BASILICA. Fiind de mai multe zile în București pentru un tratament medical, dânsul a urmărit atât Televiziunea TRINITAS, cât și Radioul TRINITAS și «Ziarul Lumina». Pe lângă calitatea transmiterii unei informații corecte și la zi, prin intermediul mass-mediei noastre bisericești, dânsul a apreciat și calitatea extraordinară a imaginilor, a sunetului, dar și conținutul emisiunilor, dându-și seama ce activitate extraordinară desfășoară Biserica noastră în societatea românească”.