Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, lansat în Episcopia Hușilor

Marți, 10 februarie, au avut loc, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși, lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia Română și cofinanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, reprezentanți ai Administrației Patriarhale, părinți consilieri de la Centrul eparhial Huși, părinți protopopi, precum și membri ai echipei de implementare a proiectului.

La nivel național, sunt peste 5.800 de copii și tineri beneficiari ai programului, dintre care 200 provin din patru parohii din Episcopia Hușilor care au înființat centre educaționale: Zorleni I, Văleni‑Pădureni, Valea Grecului și Tutova.

În debutul întâlnirii, părintele consilier patriarhal Florin Marica, director al Departamentului proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului, a dat citire cuvântului transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie”.

A urmat cuvântul Părintelui Episcop Ignatie, în care a vorbit despre componentele proiectelor educaționale dezvoltate de Biserică: „Am ascultat mesajul Părintelui Patriarh cu prilejul lansării acestui proiect extraordinar în Episcopia Hușilor și am reținut faptul că Biserica este cea care ne oferă această șansă de a accesa un anume mod de educație care nu se axează numai pe transmiterea unor informații, cât mai ales pe formarea unor caractere frumoase, autentice, îmbibate de valorile creștine. «A transmite» ține de partea etică a educației. Ceva similar putem regăsi în modul de educație transmis în familie sau în relația dintre maestru și discipol. Un maestru nu se impune neapărat prin totalitatea cunoștințelor pe care le‑a acumulat, ci prin modul în care reușește să le transmită. Adică, pe lângă cunoștințe, dimensiunea aceasta intelectuală pentru un maestru, este esențială și dimensiunea aceasta a ceea ce transmite el ca om, ca stare. Și, pentru a nu fi abstract, atunci când suntem în situația de a asculta pe cineva, oricât de briliant ar vorbi sau oricâtă artă a elocinței ar deține, cucerește dacă în ceea ce transmite există har, o anumită stare pe care o pune în sufletele celor care îl ascultă, o energie care să disloce anumite inerții. Un dascăl foarte bun nu este neapărat cel ce deține informații sau cunoștințe extraordinare. Desigur, acestea sunt necesare și un punct de la care se pleacă. Dar un dascăl bun este și cel care reușește să‑i determine pe elevi să se îndrăgostească de disciplina pe care o predă. Al doilea termen este «a învăța» și are un sens de a transmite pur și simplu informații fără o anumită implicare spirituală din partea celui care face acest lucru. Biserica este cea care îngemănează cele două dimensiuni ale educației. Ceea ce ține de transmitere, de tradiție, de valori sau, cum este numită în terminologia specifică, educația implicită. Și, desigur, faptul de a transmite și informații care țin de educația explicită. Am această nădejde că proiectul pe care noi îl lansăm acum îngemănează foarte bine aceste aspecte. Educația primită în familie este una mult mai importantă, de durată și cu consecințe pe care de multe ori nu le putem bănui. Ideal al fi ca și în planul educațional să regăsim cele două concepte”.

Cei prezenți au vizionat un material realizat de TRINITAS TV, care surprinde principalele momente și activități derulate în cadrul programului.

A luat apoi cuvântul domnul profesor universitar Adrian Lemeni, expert în educație parentală în cadrul proiectului.

Un mesaj au transmis și inspector general Cristiana Botan, din cadrul ISJ Vaslui, și părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.

Evenimentul a fost moderat de părintele Marian Dumitru Rugină, consilier activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor.