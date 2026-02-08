Parohia Zlătari din Capitală are un nou preot paroh

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a slujit în Duminica a 34‑a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, 8 februarie, la Biserica Zlătari din București, înconjurat de un sobor de clerici. Cu acest prilej, a avut loc instalarea în calitatea de paroh al acestei comunități a părintelui dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator și directorul publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române.

Din soborul de clerici care au slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul au făcut parte: părintele Florin Nectarie Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală; părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific și fostul paroh al bisericii bucureștene; părintele paroh Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal; părintele Mihai Sfarghie, secretar patriarhal; precum și alți slujitori.

După citirea pericopei evanghelice în care a fost relatată Pilda Fiului risipitor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a ținut un cuvânt de învățătură în care a explicat profunzimea înțelesurilor duhovnicești ale parabolei: „Pilda aceasta a fiului risipitor este foarte cunoscută și adeseori folosim expresia aceasta atunci când avem în familia noastră, între prietenii noștri, un om pe care îl iubim, dar care s‑a rătăcit de la adevăr [...]. Evanghelia de astăzi ne arată cât de mare preț pune Dumnezeu pe libertatea omului pe care l‑a creat [...]. Dacă tindem să credem că cei doi fii reprezintă cele două maniere de viețuire - cea în comuniune cu Părintele ceresc și cea în stare de depărtare de Părintele ceresc -, vedem că și acolo unde este împlinită rânduiala există riscul căderii. Fiul cel mare este un fiu ascultător. Niciodată n‑a călcat vreo poruncă de‑a tatălui. Este muncitor, dar iată că este neiertător și invidios pe fratele său. I‑a spus tatălui: «Fratele acesta ți‑a cheltuit toată averea cu desfrânatele»”.

Nici un alt fragment din Scriptură precum cel citit în această duminică nu ne arată atât de detaliat parcursul pe care un suflet păcătos trebuie să îl aibă, prin pocăință, către Mântuitorul Hristos.

„Ne apropiem de Sfântul și Marele Post al Paștelui și Evanghelia de astăzi ne arată cât de importantă este pocăința, întoarcerea noastră către Părintele ceresc pe care L‑am părăsit atunci când am săvârșit păcatul, pentru că păcatul este zid despărțitor între om și Dumnezeu. Iată că nici într‑o altă parte ca în Evanghelia de astăzi nu ni se arată care este itinerarul sufletului păcătos care se întoarce către Hristos. În primul rând, primul pas este venirea în sine, venirea la starea de normalitate, la starea firească, aceea de fii ai lui Dumnezeu. A doua oară, conștientizarea stării în care am ajuns: «Câți argați în casa tatălui meu sunt îndestulați cu pâine, și eu mor aici de foame». Apoi, hotărârea: «Mă voi ridica și mă voi duce la tatăl meu». Dar nu rămâne doar la nivel de hotărâre. Tânărul chiar se ridică și se duce la tatăl său. Urmează lacrimile pocăinței, iertarea: «Tată, nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul tău». Și iată că toate acestea sunt încununate de ospățul Euharistiei, de faptul că, urmând acest proces, părându‑ne rău, vindecându‑ne sufletul prin Taina Pocăinței, iată că ne bucurăm de înfruptarea din vițelul cel îngrășat, care este Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a spus ierarhul.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele protopop Florin Nectarie Busuioc a citit decizia de numire a părintelui Ștefan Sfarghie în oficiul de paroh al Parohiei Zlătari. De asemenea, părintele protoiereu a evidențiat deosebita lucrare pe care părintele Nicolae Dascălu, fostul paroh, a realizat‑o în ultimii 18 ani la Parohia Zlătari.

„Acum 18 ani, Dumnezeu a rânduit, prin rugăciunile Sfântului Ciprian, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, să vină la această biserică un preot harnic, ordonat, evlavios, inteligent. [...] Ca dorință de a duce mai departe tot ceea ce înseamnă activitatea preoțească, putem să‑i spunem acum părintelui Nicolae Dascălu că îi urăm mulți, binecuvântați și buni ani mai departe și că este și va fi, în continuare, un părinte duhovnicesc al Parohiei Zlătari”, a spus părintele protoiereu.

Totodată, părintele protopop Florin Nectarie Busuioc a pus în lumină că valoarea unui mentor se oglindește cel mai bine în calitatea succesorilor săi, prezentându‑l pe părintele Ștefan Sfarghie, noul paroh, ca pe un continuator firesc al misiunii săvârșite până acum: „Și pentru că un părinte adevărat este cel care lasă în urmă ucenici și care reușește să pună în inima colaboratorilor săi tot ceea ce a adunat cu multă osârdie, cu multă pricepere, dar și cu multă jertfelnicie, iată că îl avem aici pe părintele Ștefan Sfarghie, un părinte acasă, părinte de copii frumos educați, un soț minunat, un profesionist în cele ale publicării cuvântului Evangheliei. El s‑a implicat aici, după cum știți, atât în activitatea liturgică, pastorală, cât și în activitățile cu tinerii, prin atâtea proiecte pe care le‑a desfășurat în parohia dumneavoastră. Este un om tânăr care imprimă tinerețea lui în toate proiectele și în toate planurile pe care le face”.

În continuare, părintele Nicolae Dascălu, fostul paroh, a rostit un cuvânt de mulțumire și a evocat parcursul celor 18 ani de pastorație în această parohie: „Toate împlinirile de aici s‑au făcut prin harul lui Dumnezeu și cu jertfelnicia multor credincioși care iubesc această biserică. Administrativ, închei exercitarea atribuțiilor de paroh, însă rămân la slujire ca preot al bisericii. Păstrez în minte cuvintele de folos ale părintelui Arsenie de la Techirghiol «Și voi, când veți fi ca mine, veți spune că puteați să faceți mai multe». Sunt recunoscător Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a sluji aici și pentru acordarea demnității de consilier patriarhal onorific și a funcției de senior editor la publicațiile LUMINA. Doresc mult succes în activitate noului paroh, părintelui Ștefan, pe care îl cunoaștem de mult. Voi fi aici la Sfânta Liturghie și când va fi nevoie pentru a împărtăși din umila mea experiență pastorală și umană”.

În final, părintele Ștefan Sfarghie, noul paroh, a mărturisit emoția începutului de drum, promițând să păstreze și să cultive moștenirea spirituală și administrativă lăsată de predecesorul său: „Îi mulțumesc mai întâi Bunului Dumnezeu pentru chemarea la această sfântă slujire și pentru toate darurile revărsate asupra familiei mele. De asemenea, exprim recunoștința mea filială față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru încrederea acordată și pentru binecuvântarea de a păstori această parohie istorică, simbol al spiritualității bucureștene. Accept această nouă ascultare cu un sentiment de profundă smerenie, fiind conștient de responsabilitatea uriașă care îmi revine. Pășesc pe urmele unui părinte model, părintele Nicolae Dascălu, care a transformat această parohie într‑o adevărată bijuterie spirituală și administrativă. Pentru mine, părintele Nicolae a fost mentorul care mi‑a arătat cum se împletește rigoarea cuvântului scris la publicațiile LUMINA cu blândețea și jertfelnicia slujirii la Sfântul Altar”.