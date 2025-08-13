Ierarhi din Grecia la vetre de spiritualitate românească

Data: 13 August 2025

Ierarhii din Biserica Ortodoxă a Greciei care au participat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, de la Târgoviște au vizitat zilele trecute mai multe edificii bisericești din județul Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolitul Chalkidei, și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcop de Scopelo, din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei, însoțiți de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, au vizitat luni, 11 august, Mănăstirea Viforâta, iar marți, 12 august, Muzeul Reședinței eparhiale, Biserica Krețulescu, paraclis eparhial, precum și mănăstirile Stelea și Dealu.

Ierarhilor veniți din străinătate le‑au fost prezentate mănăstirile și muzeele monahale, iar cu acest prilej, au adresat câte un cuvânt de învățătură fiecărei obști în parte. În cadrul acestor vizite, ierarhii au evocat bunele relații dintre poporul grec și cel român de‑a lungul istoriei, dar și datoria pe care o avem de a împărtăși contemporanilor tezaurul comun de credință ortodoxă, fiind evocat și importantul rol misionar al mănăstirilor, precum și bucuria mijlocirii sfinților care ne apropie.

„Ierarhii au apreciat bogata activitate pastoral‑misionară a Arhiepiscopiei Târgoviștei, evidențiind rodnica activitate a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon pe plan internațional, buna organizare a eparhiei și a sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, precum și deosebita sa implicare în misiunea eclezială culturală, evidentă mai ales prin intermediul numeroaselor volume tipărite de‑a lungul timpului, multe dintre ele destinate educației religios‑morale a tinerelor generații”, ne‑a mai transmis Biroul de presă al eparhiei.