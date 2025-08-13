Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ierarhi din Grecia la vetre de spiritualitate românească

Data: 13 August 2025

Ierarhii din Biserica Ortodoxă a Greciei care au participat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, de la Târgoviște au vizitat zilele trecute mai multe edificii bisericești din județul Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolitul Chalkidei, și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcop de Scopelo, din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei, însoțiți de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, au vizitat luni, 11 august, Mănăstirea Viforâta, iar marți, 12 august, Muzeul Reședinței eparhiale, Biserica Krețulescu, paraclis eparhial, precum și mănăstirile Stelea și Dealu.

Ierarhilor veniți din străinătate le‑au fost prezentate mănăstirile și muzeele monahale, iar cu acest prilej, au adresat câte un cuvânt de învățătură fiecărei obști în parte. În cadrul acestor vizite, ierarhii au evocat bunele relații dintre poporul grec și cel român de‑a lungul istoriei, dar și datoria pe care o avem de a împărtăși contemporanilor tezaurul comun de credință ortodoxă, fiind evocat și importantul rol misionar al mănăstirilor, precum și bucuria mijlocirii sfinților care ne apropie.

„Ierarhii au apreciat bogata activitate pastoral‑misionară a Arhiepiscopiei Târgoviștei, evidențiind rodnica activitate a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon pe plan internațional, buna organizare a eparhiei și a sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, precum și deosebita sa implicare în misiunea eclezială culturală, evidentă mai ales prin intermediul numeroaselor volume tipărite de‑a lungul timpului, multe dintre ele destinate educației religios‑morale a tinerelor generații”, ne‑a mai transmis Biroul de presă al eparhiei.

 

