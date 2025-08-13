Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Întâlnire a tinerilor ortodocși din Moldova la Iași

Data: 13 August 2025

Departamentul misiune pentru tineret din cadrul Sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează cea de‑a 5‑a ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM), la Iași, în perioada 18‑20 august 2025.

La eveniment sunt așteptați 1.500 de tineri delegați din Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Episcopia Hușilor, Republica Moldova și Ucraina.

Tema acestei ediții este: „Locul duhovnicului în viața tânărului”.

Programul include:

1. Deschiderea oficială - luni, 18 august, ora 12:00, în Catedrala Mitropolitană;

2. Patru sesiuni de dialog și dezbateri pe tema evenimentului - luni și marți, 18‑19 august, în cinci colegii și licee partenere din Iași;

3. Defilarea grupurilor participante - luni, 18 august, ora 19:00, în Grădina Palas Mall;

4. Conferință principală cu arhim. Nicodim Petre, pe tema „Locul duhovnicului în viața tânărului” - luni, 18 august, ora 19:30, în Grădina Palas Mall; acces liber pentru toată lumea;

5. Cinci conferințe TID - Tineri în Dialog - marți, 19 august, în amfiteatrele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avându-i ca invitați pe arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium din Iași; arhim. Hariton Negrea, stareț al Mănăstirii Petru Vodă; pr. prof. dr. Daniel Dascălu, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” din Botoșani; lect. dr. Oana Moșoiu, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București; lect. dr. Bogdan Neculau, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

6. Concert susținut de „Fetele din Botoșani” și Ansamblul vocal‑instrumental „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași - marți, 19 august, ora 19:00, în Grădina Palas Mall; acces liber pentru toată lumea;

7. Sfânta Liturghie arhierească și festivitatea de închidere - miercuri, 20 august, ora 9:00, în Catedrala Mitropolitană din Iași.

La eveniment vor participa 1.500 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. Înscrierile se fac la preotul paroh de care aparține fiecare tânăr.

