Întâlnire cu clericii români din Piemonte

Data: 13 Ianuarie 2026

În prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan s‑a desfășurat luni, 12 ianuarie, cu sprijinul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, prima adunare a clericilor din protopopiatele Piemonte I, II și III, pe anul acesta, la care au participat și alți oaspeți, se arată pe episcopia‑italiei.it.

Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino, a subliniat potențialul semnificativ al comunității românești din Italia, arătând că acesta nu este încă exprimat la adevărata sa valoare, în ciuda resurselor umane, culturale și spirituale deosebite ale românilor din diaspora.

În continuarea, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a rostit un cuvânt, punând accent pe importanța educației civice în rândul tuturor credincioșilor și subliniind faptul că aceasta trebuie să înceapă, în mod prioritar, cu tinerii.

Întrunirea s‑a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a dialogat deschis cu preoții și preotesele din Piemonte. Tema principală a discuțiilor a fost legată de familia creștină, educația copiilor și provocărilor cu care se confruntă familia românească în contextul diasporei.

Părinții protopopi Marius Floricu (Piemonte I) și Cătălin Zaharie (Piemonte II) au mulțumit tuturor celor prezenți și tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire de la Aosta.