Sub genericul „Bucuria de a fi împreună”, a avut loc, în perioada 8‑10 mai, întâlnirea doamnelor preotese din Arhiepiscopia Sibiului. Evenimentul a ajuns la cea de‑a treia ediție, găzduită de Academia Teologică a Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

Vineri, 8 mai, la deschiderea oficială a întâlnirii a fost prezent pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan și delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

„Prezența mea este, în primul rând, semnul prezenței Părintelui Mitropolit și al cuvântului său de binecuvântare pentru toate soțiile de preot din Arhiepiscopia Sibiului, iar în mod deosebit pentru dumneavoastră, cele care sunteți astăzi de față la această întâlnire de la Sâmbăta de Sus, această vatră atât de frumoasă de spiritualitate, binecuvântată și sfințită de rugăciunile duhovnicilor care au înnobilat aceste locuri prin nevoințele și rugăciunile lor. Vă împărtășesc cuvântul de binecuvântare din partea Părintelui Mitropolit, împreună cu mulțumirea și recunoștința pentru tot ceea ce faceți în slujirea dumneavoastră discretă, dar profundă și atât de importantă”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Doamnele preotese prezente au primit daruri de suflet din partea ierarhului, iar seara a continuat cu activități și jocuri de cunoaștere, informează Mitropolia Ardealului.

Lucrarea iubirii în familie, în parohie și în lume

Tema ediției a fost „Preoteasa - apostol al iubirii în familie, în parohie și în lume”, iar invitată specială a fost doamna preoteasă Dumitrina Gazzi, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu, psiholog clinician în Iași. La întâlnire au fost prezente și patru preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei care fac parte din comitetul de organizare a primei întâlniri a preoteselor din această eparhie.

„În cele două zile ploioase, doamnele preotese și‑au încălzit sufletele prin dialog, idei noi și căutarea unor răspunsuri la diverse situații de viață. Ceea ce le‑a unit a fost dorința sinceră de a comunica și de a împărtăși experiențe cu alte femei care poartă, în comunitățile lor, numele de preoteasă. Prin intermediul atelierelor, participantele au avut ocazia să aprofundeze modul în care relația dintre soți poate fi cultivată pentru o căsnicie împlinită, dar și să descopere resursele din care preoteasa se hrănește și se întărește. Aceste două zile au fost un prilej de mare bucurie, atât prin rugăciunea în comun, cât și prin informațiile și experiențele transmise în cadrul jocurilor și activităților desfășurate, care au trezit emoții diferite în sufletul fiecăreia dintre participante. Astfel de întâlniri sunt necesare pentru a crea legături, pentru schimbul de idei și pentru lărgirea perspectivelor. În urma experiențelor trăite și împărtășite, toate discuțiile au avut ca țintă găsirea echilibrului necesar păstrării armoniei atât în viața de familie, cât și în activitatea din parohie”, au transmis organizatoarele întâlnirii.