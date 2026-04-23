Întâlnirea preoţilor din Protopopiatul Deva

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Deva, în mijlocul slujitorilor Sfintelor Altare din Protopopiatul Deva, cu ocazia conferinței semestriale de primăvară, luni, 20 aprilie.

În deschiderea conferinței, părintele protopop Valentin Crainic a prezentat tematica aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026 – „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)” în Patriarhia Română. În continuare au susținut referate pr. Călin Ionel Gheară, Parohia Roșcani („Sfintele cuvioase - modele de viețuire sfântă pentru noi”), și pr. Florin Sorin Ispas, Parohia Deva II („Familia creștină în contextul contemporan. Vocație eclesială, cale de sfințenie și misiune în lume”).

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a subliniat importanța misionară a familiei preotului în comunitatea pe care acesta o păstorește şi i‑a îndemnat pe slujitorii Sfintelor Altare la trezvie duhovnicească și atenție sporită asupra propriei familii, unde să cultive o atmosferă de rugăciune, armonie, viață duhovnicească și prezență liturgică, în acest chip, familia preotului devenind model viu și predică tăcută, dar eficientă în rândul credincioșilor.

Pr. Gabriel Miricescu, vicar administrativ eparhial, a transmis îndrumări de ordin juridic și administrativ, pentru punerea în conformitate a activităților parohiale cu normele canonice, statutare și regulamentare în vigoare. La final au avut loc discuții pe teme administrative și pastoral‑misionare.