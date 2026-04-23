Întâlnirea preoţilor din Protopopiatul Deva

Întâlnirea preoţilor din Protopopiatul Deva

Un articol de: Cătălin Ungureanu - 23 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Deva, în mijlocul slujitorilor Sfintelor Altare din Protopopiatul Deva, cu ocazia conferinței semestriale de primăvară, luni, 20 aprilie.

În deschiderea conferinței, părintele protopop Valentin Crainic a prezentat tematica aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026 – „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)” în Patriarhia Română. În continuare au susținut referate pr. Călin Ionel Gheară, Parohia Roșcani („Sfintele cuvioase - modele de viețuire sfântă pentru noi”), și pr. Florin Sorin Ispas, Parohia Deva II („Familia creștină în contextul contemporan. Vocație eclesială, cale de sfințenie și misiune în lume”).

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a subliniat importanța misionară a familiei preotului în comunitatea pe care acesta o păstorește şi i‑a îndemnat pe slujitorii Sfintelor Altare la trezvie duhovnicească și atenție sporită asupra propriei familii, unde să cultive o atmosferă de rugăciune, armonie, viață duhovnicească și prezență liturgică, în acest chip, familia preotului devenind model viu și predică tăcută, dar eficientă în rândul credincioșilor.

Pr. Gabriel Miricescu, vicar administrativ eparhial, a transmis îndrumări de ordin juridic și administrativ, pentru punerea în conformitate a activităților parohiale cu normele canonice, statutare și regulamentare în vigoare. La final au avut loc discuții pe teme administrative și pastoral‑misionare.

 

  Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, purtat în procesiune la Botoșani
    Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, purtat în procesiune la Botoșani

    În fiecare an, în ajunul zilei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, municipiul Botoșani îmbracă haine de sărbătoare. Cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Gheorghe” din oraș, sute de credincioși se adună în curtea sfântului lăcaș pentru a lua parte la slujbele oficiate în cinstea ocrotitorului municipiului. În această seară, la slujba Vecerniei, precum și la procesiunea organizată în centrul Botoșaniului, au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

    22 Apr, 2026
  Daruri din partea Patriarhului României pentru comunitățile monahale românești din Athos
    Daruri din partea Patriarhului României pentru comunitățile monahale românești din Athos

    O delegație a Patriarhiei Române se află în aceste zile în Sfântul Munte Athos pentru a oferi comunităților monahale românești alimente de bază și cărți tipărite la editurile Patriarhiei Române din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul României a trimis monahilor aghioriți români 1.450 de volume, câte 290 de titluri de carte pentru biblioteca fiecărui așezământ monahal, și 8 tone de alimente neperisabile. Acestea vor fi distribuite în zilele următoare către Schitul Românesc Prodromu, Schitul Lacu și chiliile românești de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped: Chilia „Sfântul Ipatie”, Chilia „Sfântul Gheorghe”-Colciu și Chilia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Colciu.

    22 Apr, 2026
  Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator
    Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator

    O delegație a Mănăstirii Xenofont din Muntele Athos, Grecia, a adus astăzi, 22 aprilie, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, racla ce adăpostește cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, aflat în patrimoniul acestei mănăstiri.

    22 Apr, 2026
