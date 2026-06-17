Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Bihoreni la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea

La Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea s‑a desfășurat sâmbătă, 13 iunie, cea de‑a 9‑a ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Bihoreni, la care au participat peste 350 de copii şi tineri din judeţul Bihor.

Organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu sprijinul celor patru protopopiate ale eparhiei, al Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Oradea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei și Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români - filiala Oradea, evenimentul a reunit tineri misionari. Alături de aceștia s‑au aflat părinți, preoți, coordonatori ai grupurilor catehetice parohiale, profesori de religie și alte cadre didactice implicate în formarea și educarea tinerilor.

Programul manifestării a început cu slujba de Te Deum săvârşită la Altarul de vară al mănăstirii, cu hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi”. Slujba de mulțumire a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor din care au făcut parte arhimandritul Atanasie Paleu, duhovnicul așezământului monahal, şi alţi slujitori ai Sfintelor Altare.

În cuvântul de binecuvântare, ierarhul a evidențiat importanța cultivării credinței în viața tinerilor și necesitatea păstrării reperelor spirituale autentice într‑o societate aflată într‑o continuă schimbare. Totodată, Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe participanți să valorifice darurile primite de la Dumnezeu și să rămână statornici în mărturisirea credinței și a valorilor creștine.

Un moment deosebit al întâlnirii l‑a constituit recitalul susținut de Grupul vocal „Moștenitorii Cântecului” de la Palatul Copiilor din Oradea, coordonat de prof. Anamaria Turc‑Gal. Ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru activitatea desfășurată de‑a lungul anilor, au fost oferite două diplome de apreciere: una Grupului vocal „Moștenitorii Cântecului”, iar cealaltă profesorului coordonator.

Un obiectiv central al manifestării l‑a reprezentat consolidarea colaborării dintre Biserică, Școală și Familie în procesul de formare a tinerilor, precum și recunoașterea publică a rezultatelor deosebite obținute de aceștia pe parcursul anului școlar 2025-2026.

În acest context, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care s‑au remarcat prin performanțe educaționale și catehetice. Au fost premiați elevii olimpici participanţi la Olimpiada Națională de Religie, precum şi copiii și tinerii implicați în Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, desfășurat în Patriarhia Română. Preasfințitul Părinte Sofronie a oferit diplomele și darurile pregătite pentru laureați, felicitându‑i pentru seriozitatea, perseverența și dragostea față de valorile credinței și ale educației. Manifestarea s‑a încheiat într‑o atmosferă de comuniune și sărbătoare, cu o fotografie de grup şi agapa frățească oferită în trapeza mare a mănăstirii.